中国政府公布新疆白皮书 回应国际批评

（德国之声中文网）周一（3月18日），中国国务院新闻办公室发表《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书。

书中称，自2014年以来，新疆打掉暴恐团伙1588个，抓获暴恐人员12995人，缴获爆炸装置2052枚，查处非法宗教活动4858起、涉及30645人，收缴非法宗教宣传品345229件。

书中还提到，新疆通过"依法设立职业技能教育培训中心（书中简称之为教培中心）"，进行"预防性反恐"。

书中称，"教培中心"的目的是"教育挽救有轻微犯罪行为或违法行为人员"，"避免其成为恐怖主义、极端主义牺牲品"。学员有三方面人员：

一是被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微，尚不构成犯罪的人员。

二是被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动，有现实危险性，尚未造成实际危害后果，主观恶性不深，能够认罪悔过，依法可以免除刑罚，自愿接受培训的人员。

三是因暴力恐怖、极端主义犯罪被定罪处刑，刑满释放前经评估仍有社会危险性，人民法院依法决定在刑满释放后进行安置教育的人员。

书中称，相关做法的依据包括《中华人民共和国反恐怖主义法》。"教培中心"的主要内容是"国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化"。"学员可定期回家，有事请假。"

书中称，"由于有效采取了预防性反恐措施"，近年来新疆"人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升"。

外界批评

人权组织“大赦国际”中国研究员潘嘉伟向美联社表示，该白皮书显示，中国政府对于“恐怖主义”和“极端主义”的定义是模糊和宽泛的。“也恰恰是因为这种对概念的模糊定义导致许多普通人在新疆遭受大规模的拘禁。”潘嘉伟称，许多家庭与亲人失去联系，“如果仅仅是接受职业培训——像中国政府所声称的”，不会发生这样的情况。“人权观察组织”则呼吁中国政府允许独立的国际观察员进入该地区。

德新社评述认为，这一21页的白皮书旨在对国际社会的尖锐批评作出回应。外界估计，多达100万穆斯林被关押在这些拘留营中。有曾被关押者表示，在营中受到酷刑、洗脑等。被关押前并没有法庭的裁决。此外，在何种情况下可获释放也并不清楚。

美联社报道说，新疆对外界基本封闭。对中国政府关押据估计100万名穆斯林的做法，批评愈加强烈。有曾被关押者表示，他们被迫弃绝伊斯兰，并对党宣誓效忠。

去年11月，北京否认相关批评，称一些国家的指控是出于"政治动机"。在一次联合国审议人权纪录的会议上，中方将新疆描述为前恐怖主义温床，如今通过"教培中心"形势得到稳定。联合国专家则将关押约100万穆斯林的地点称为"拘留中心"。