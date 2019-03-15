 中国政府公布新疆白皮书 回应国际批评 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2019

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时政风云

中国政府公布新疆白皮书 回应国际批评

在《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书中，提及引起国际社会批评的新疆“再教育营”，称之为有效的预防性反恐措施。人权组织则指出，对于极端化的定义宽泛、模糊，导致普通人遭大规模拘禁。

China Kashgarin Patrouillie uigurischer Sicherheitskräfte in der Nähe der Id Kah-Moschee Region Xinjiang (picture-alliance/AP/Ng Han Guan)

（德国之声中文网）周一（3月18日），中国国务院新闻办公室发表《新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障》白皮书。

书中称，自2014年以来，新疆打掉暴恐团伙1588个，抓获暴恐人员12995人，缴获爆炸装置2052枚，查处非法宗教活动4858起、涉及30645人，收缴非法宗教宣传品345229件。

书中还提到，新疆通过"依法设立职业技能教育培训中心（书中简称之为教培中心）"，进行"预防性反恐"。

书中称，"教培中心"的目的是"教育挽救有轻微犯罪行为或违法行为人员"，"避免其成为恐怖主义、极端主义牺牲品"。学员有三方面人员：

  •   一是被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微，尚不构成犯罪的人员。
  •   二是被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动，有现实危险性，尚未造成实际危害后果，主观恶性不深，能够认罪悔过，依法可以免除刑罚，自愿接受培训的人员。
  •   三是因暴力恐怖、极端主义犯罪被定罪处刑，刑满释放前经评估仍有社会危险性，人民法院依法决定在刑满释放后进行安置教育的人员。

书中称，相关做法的依据包括《中华人民共和国反恐怖主义法》。"教培中心"的主要内容是"国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化"。"学员可定期回家，有事请假。"

书中称，"由于有效采取了预防性反恐措施"，近年来新疆"人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升"。

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

路透社记者拍摄的新疆达阪城的一处“培训中心”围墙外（2018年9月）

外界批评

人权组织“大赦国际”中国研究员潘嘉伟向美联社表示，该白皮书显示，中国政府对于“恐怖主义”和“极端主义”的定义是模糊和宽泛的。“也恰恰是因为这种对概念的模糊定义导致许多普通人在新疆遭受大规模的拘禁。”潘嘉伟称，许多家庭与亲人失去联系，“如果仅仅是接受职业培训——像中国政府所声称的”，不会发生这样的情况。“人权观察组织”则呼吁中国政府允许独立的国际观察员进入该地区。

德新社评述认为，这一21页的白皮书旨在对国际社会的尖锐批评作出回应。外界估计，多达100万穆斯林被关押在这些拘留营中。有曾被关押者表示，在营中受到酷刑、洗脑等。被关押前并没有法庭的裁决。此外，在何种情况下可获释放也并不清楚。

美联社报道说，新疆对外界基本封闭。对中国政府关押据估计100万名穆斯林的做法，批评愈加强烈。有曾被关押者表示，他们被迫弃绝伊斯兰，并对党宣誓效忠。

去年11月，北京否认相关批评，称一些国家的指控是出于"政治动机"。在一次联合国审议人权纪录的会议上，中方将新疆描述为前恐怖主义温床，如今通过"教培中心"形势得到稳定。联合国专家则将关押约100万穆斯林的地点称为"拘留中心"。

  • BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang (Imago/VCG)

    “再教育营”与“新疆模式”

    严密安保

    几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

  • China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    迅速扩大

    2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    铁腕治理

    新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

  • China Xinjang Region - Sattelitenfoto Umerziehungslager (picture-alliance/AP Photo/Planet Labs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    封闭营区

    这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    建筑工地

    路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    廉价劳工

    新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

  • China Anwendung von Zwangsarbeit an Muslimischen Gefangenen (Getty Images/AFP/R. Pryanikov)

    “再教育营”与“新疆模式”

    寻亲请愿

    许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

  • USA Washington D.C. - Verstaltung Exposing China’s Concentration Camps im National Press Club (Campaign for Uyghurs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    流亡维吾尔组织批评压制

    流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。


 

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