 中国政府主导民众抵制外国商品？ 北京发声反驳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2021

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中国政府主导民众抵制外国商品？ 北京发声反驳

新疆棉事件继续发酵，上周五美国谴责北京主导了攻击禁用新疆棉企业的社媒运动。中国外交部随即发出反驳。另外，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。

China Kampagne gegen westliche Mode- und Sportfirmen

瑞典服饰品牌H&M于去年10月发表的谴责新疆对维吾尔族的强制劳动，将不再使用新疆生产的棉花的声明近日突然冲上微博热搜

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在数家国际服装品牌卷入新疆棉争议之际，德国品牌Hugo Boss在其官方微博上表示，会继续采购和支持新疆棉花。不过在发给德国之声的一份声明中，该公司称“致力于尊重人权”，“迄今尚未从新疆直接购买任何产品”。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上播发美国前高官的一段演讲视频指出，“所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部搞乱中国、遏制中国的战略阴谋”。本台记者向您介绍原视频的相关内容以及这位高官的身份背景。

有评论认为，此次表态与禁用“新疆棉品牌”切割的的陈奕迅、张钧宁等港台艺人的人权已经被中国剥夺。然而，中国与欧盟对抗、与欧美品牌对抗，也会成为欧美加强联盟的垫脚石。

（德国之声中文网）多个服装品牌卷入新疆棉的争议继续发酵，美国上周五，谴责中国政府主导了一场社交媒体运动。攻击那些因强迫劳工问题而决定不使用中国新疆地区棉花的美国和其他跨国公司。

美国国务院发言人贾琳娜·波特(Jalina Porter)表示，这场抵制的目标是美国、欧洲和日本企业。她在例行新闻发布会上表示：“我们赞赏并支持那些遵守美国法律、确保我们消费的产品不是来自于用强迫劳动生产的公司。”

中国方面本周一发出回应，根据中国外交部网站，中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，有些人还指责中国政府煽动民族主义情绪，鼓动民众抵制外国商品。有关外国企业仅仅依据谎言就拒用新疆棉花，这是一个活生生的反面教材，当然会引发中国民众的反感与愤怒，这还用得着政府去鼓动和主导吗？对中国民众而言，这些人的造谣抹黑就是最好的爱国主义教育。

观看视频 01:05

中国民众怎麽看新疆棉事件？

美联社报道，周一，中国对外国鞋类和服装品牌施加压力，要求这些品牌驳斥新疆存在强制劳动的报道。北京还指定其中一家公司发表声明说没有发现新疆存在强迫劳动。在北京的新闻发布会上，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。根据中国官媒央视报道，徐贵相说：中国早已不是1840年的中国，中国人民遭受西方列强霸权、霸凌的时代一去不复返了，包括新疆各族人民在内的全体中国人民是不好惹的。制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。希望更多类似H&M的企业，要擦亮眼睛，明辨是非。

中国政府否认新疆存在强迫劳动的说法，并表示，再教育营是就业培训中心，目的是支持经济发展和打击穆斯林极端分子。

徐贵相表示，H&M本是个企业，应该搞自己的经营活动，不应把经济行为政治化。

另外，中国外交部警告在新疆问题上一直保持沉默的日本不要加入西方政府。“我们希望日方能够谨言慎行，不要因为是美国盟友就追随美方对中国进行无端攻击，这不符合日方的利益。”
  
日本零售商无印良品和韩国运动鞋制造商FILA表示将继续从新疆购买棉花。FILA中国分部上周表示已经着手退出“良好棉花发展协会”（BCI）。
文木 / 达扬（路透社，美联社等）

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