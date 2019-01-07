中国“放行”2000名哈萨克族人

（德国之声中文网）对于拥有1800万人口的中亚邻国哈萨克斯坦来说，中国拘留维吾尔族、哈萨克族和其他少数民族的做法一直是一个棘手的问题。中国是该国重要的贸易合作伙伴，同时严格受政府控制的哈萨克斯坦国家媒体对相关新闻也鲜有报道。但活动人士表示，目前迫使哈方采取行动的压力已经逐渐成形。美联社曾于今年5月发布了有关新疆再教育营的报道，其它国际媒体对此也有所关注。

哈萨克斯坦外交部新闻办公室通过邮件回复证实，该国媒体12月份曾报道过的有关中国同意让大约2000多名哈萨克斯坦族人离开中国。不过这份邮件没有透露究竟谁可以离开，背后的原因是什么？邮件内容表示，这些人抵达该国后可以申请哈萨克斯坦国籍或永久居住权。

面对美联社的置评请求，中国外交部未予回应。

中国当局在新疆发起了大规模监视与拘留行动，涉及人数超过十万。有部分被拘留人士表示他们被迫放弃自己的文化和信仰，并必须接受政治学习。

对于在中国出生、生活在哈萨克斯坦的群体来说，同胞被逮捕拘留的消息无疑让他们感到震惊。他们当中的许多人离开中国寻求贸易商机。在新疆愈发受到管制的背景下，他们更愿意让子女在哈萨克斯坦接受教育。

他们当中有数百人与新疆的亲戚失去了联系，许多人开始写信并参与新闻发布会，希望更大的舆论压力有助于将亲人带回家。

新疆库尔勒一处再教育营

政府立场的微妙变化

人权组织"阿塔珠尔特志愿青年"(Ata Jurt) 的创始人赛立克江·比拉仕(Serikzhan Bilash) 已经感觉到哈斯克斯坦政府立场的微妙变化。他透露哈国当局今年夏天曾四次警告他停止维权活动，但现在没有再发出后续警告。2018年12月，他受哈萨克斯坦一知名谈话节目邀请，节目持续了一个小时。他认为，这些都可以表明他展现被拘留哈萨克族人困境的工作越来越能得到认可。

比拉仕认为，"中国官员对于中亚、对于哈萨克斯坦来说是危险的……现在他们开始接受我的这一观点。"

美联社报道称，虽然哈萨克斯坦的外交人员不愿意直接批评中国，但他们目前正致力于确保中国释放被捕的哈萨克斯坦公民。

哈国外交部官员向美联社表示，中国于去年11月逮捕了29名哈萨克斯坦公民，目前已经有15人释放，并被允许返回。

被释放后处境仍然堪忧

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到目前为止被允许返回的人主要是哈萨克斯坦公民，以及配偶或子女在哈萨克斯坦出生的哈族人士。

在最近几个月的时间里，有越来越多生活在哈萨克斯坦、出生在中国的哈族人士了解到他们在新疆的亲戚被从再教育营中释放。但很快他们的喜悦就变成了焦虑，因为大多数亲戚仍然留在新疆，而且处境不明，无法前往哈萨克斯坦。

任琛／李鱼（美联社）