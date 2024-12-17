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中国放宽过境免签政策

2024年12月17日

中国国家移民管理局12月17日发布公告，宣布即日起全面放宽优化过境免签政策。根据新政策，本已享受过境免签待遇的来自俄罗斯、巴西、英国、美国、加拿大等54国的外国人在中国境内停留时间由原来的72小时和144小时均延长为240小时。

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中国试图通过放宽签证政策吸引更多外国人来华旅游及开展商贸活动
中国试图通过放宽签证政策吸引更多外国人来华旅游及开展商贸活动图像来源: Wang Song/XinHua/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）中国国家移民管理局12月17日发布公告，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸。

按照新规定，符合条件的俄罗斯、巴西、英国、美国、加拿大等54国人员，从中国过境前往第三国（地区），可从24个省（区、市）60个对外开放口岸中任一口岸免签来华，并在"规定区域"停留活动不超过240小时。

与此同时，"规定区域"也扩大，即从北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西19个省（区、市），扩大至山西、安徽、江西、海南、贵州5省，合计24个省（区、市）。新增的5省中，过境免签人员在安徽、海南、贵州3省停留活动区域为全省，在山西省停留活动区域为太原、大同市，在江西省停留活动区域为南昌、景德镇市。此外，将福建、湖北、陕西3省停留活动区域扩大至全省，广西壮族自治区停留活动区域也扩大。

此前其公民被允许过境中国72小时或144小时免签的54个国家，包括大部分欧洲国家以及俄罗斯、巴西、美国、日本、韩国、阿联酋等。这54个国家中，有38个国家的公民已在过去一年中获得中国单方面免签待遇，入境停留期限现为30天。

在新冠疫情管控结束后，中国与世界各国的人员交流一直未恢复到疫前的水平。面对经济增长乏力和消费不振，北京政府试图在旅游和商业经贸领域吸引更多外国人来华

中国国家移民管理局称，将持续深入推进移民管理制度型开放，不断优化改进移民出入境便利政策，持续提升外国人来华学习、工作、生活便利度，欢迎更多的外国朋友来中国，亲身感受新时代中国之美。

中国官方数据显示，2024年第三季度，外国游客入境中国820万人次，同比增长 48.8%。中国国家移民管理局10月份表示，其中半数以上得益于免签政策，同比增长 78.6%。

（路透社等）

 

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