中国放宽过境免签政策

中国国家移民管理局12月17日发布公告，宣布即日起全面放宽优化过境免签政策。根据新政策，本已享受过境免签待遇的来自俄罗斯、巴西、英国、美国、加拿大等54国的外国人在中国境内停留时间由原来的72小时和144小时均延长为240小时。

（德国之声中文网）中国国家移民管理局12月17日发布公告，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸。

按照新规定，符合条件的俄罗斯、巴西、英国、美国、加拿大等54国人员，从中国过境前往第三国（地区），可从24个省（区、市）60个对外开放口岸中任一口岸免签来华，并在"规定区域"停留活动不超过240小时。

与此同时，"规定区域"也扩大，即从北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西19个省（区、市），扩大至山西、安徽、江西、海南、贵州5省，合计24个省（区、市）。新增的5省中，过境免签人员在安徽、海南、贵州3省停留活动区域为全省，在山西省停留活动区域为太原、大同市，在江西省停留活动区域为南昌、景德镇市。此外，将福建、湖北、陕西3省停留活动区域扩大至全省，广西壮族自治区停留活动区域也扩大。

此前其公民被允许过境中国72小时或144小时免签的54个国家，包括大部分欧洲国家以及俄罗斯、巴西、美国、日本、韩国、阿联酋等。这54个国家中，有38个国家的公民已在过去一年中获得中国单方面免签待遇，入境停留期限现为30天。

在新冠疫情管控结束后，中国与世界各国的人员交流一直未恢复到疫前的水平。面对经济增长乏力和消费不振，北京政府试图在旅游和商业经贸领域吸引更多外国人来华。

中国国家移民管理局称，将持续深入推进移民管理制度型开放，不断优化改进移民出入境便利政策，持续提升外国人来华学习、工作、生活便利度，欢迎更多的外国朋友来中国，亲身感受新时代中国之美。

中国官方数据显示，2024年第三季度，外国游客入境中国820万人次，同比增长 48.8%。中国国家移民管理局10月份表示，其中半数以上得益于免签政策，同比增长 78.6%。

（路透社等）

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