 中国攻击女性证人回应国际社会对新疆政策的指责 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2021

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时政风云

中国攻击女性证人回应国际社会对新疆政策的指责

路透社报道称，随着国际社会谴责新疆维吾尔人人权遭践踏的声浪越来越高，中国正在发起前所未有的反击行动，其中就包括攻击声称遭受过虐待的维吾尔女性证人。

China Peking | Sprecher des Außenministerium - Wang Wenbin während Pressekonferenz

中国外交部发言人汪文斌在新闻例会上手持照片，指责维族女证人“满嘴谎言”

（德国之声中文网）随着国际社会针对新疆维吾尔人人权遭受侵犯的指控越来越多，包括加拿大荷兰两国的议会均认定中国对维吾尔人实施“种族灭绝”，北京方面正集中精力抹黑报道背后维族女性证人的名声。

新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长徐贵相去年12月在中国外交部就涉疆问题举行的一场新闻发布会上说：“为了谴责一些媒体恶心的行径，我们采取了一系列措施。”其中包括举行长达数小时的新闻记者会，在会上放映新疆地区居民和家庭在镜头前发言的影像。

路透社记者对最近几个月长达几十个小时的报告和数百页的文献，以及对专家的采访进行了研究之后发现，这一场细致而广泛的媒体宣传运动正暗示着中国担心它正在失去对新疆叙事的控制权。

美国乔治城大学埃德蒙·沃尔什外交服务学院历史学教授、新疆问题专家米华健（James Millward）说：“共产党之所以对这些妇女的证词如此关注的一个原因是，这些证词破坏了他们在那里所做的事情的最初前提，那就是反恐。”

他说：“事实是，那么多妇女在职业再教育营……她们看起来一点都不像暴力分子，所以这说明这和恐怖主义没有关系。”

据联合国的估计，北京方面以反恐之名将100万新疆人关进再教育营，其中多数都是维吾尔人。一些维权人士和西方政治人物指责中国官方在再教育营对这些被关押者实施酷刑，强迫他们劳动甚至对他们强制采取绝育手术。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “再教育营”

    中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “去极端化”

    中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

  • China Überwachungskameras in Xianjiang

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    系统性侵权的指责

    人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

  • Niederlande | Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    向国际刑事法院提告

    2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

  • Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    土耳其：从谴责到沉默

    在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

  • USA Außenminister Pompeo Kubapolitik

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    美国：新政府接过既成事实

    2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

  • China Xinjiang 2017 | Sicherheitspersonal

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    国际法概念

    美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

  • Boris Johnson während Andrew Marr-Show der BBC

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    英国首相：是法律问题

    英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

  • Kanada Premierminister Justin Trudeau

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    加拿大：国会通过、政府弃权

    加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

  • UK Aussenminister Dominic Raab

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    呼吁调查

    英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。


无论是特朗普政府还是拜登政府，两届政府的高阶外交人员都将中国对待维吾尔人的做法称作“种族灭绝”。美国两党在这一问题上形成罕见的一致。上周，加拿大和荷兰两国的议会也都认定中国对维吾尔人实施“种族灭绝”。

作为对中国在新疆破坏人权行为的制裁，美国宣布禁止从新疆进口棉花和西红柿。西方还有一些议员呼吁抵制2022年北京冬奥会。

中国外交部发言人在本周一（3月1日）举行的例行记者会上拒绝回答有关公布这些维吾尔妇女信息的问题，但发言人表示 "一些反华势力无视事实和真相，肆意编造各种涉疆谎言。包括新疆妇女在内的新疆各族人民安居乐业。"

北京方面拒绝了联合国要求对新疆再教育营计划进行独立调查的呼吁。新闻工作者和外交官除了在政府的严格控制下可以参观外，其它时候不被允许进入这些营地。新疆的维吾尔族人告诉路透社，他们担心在中国与媒体交谈会遭到报复。

观看视频 04:07

维族男子自述：中国国安逼迫我充当间谍

“谎言和诽谤”

中国在新疆仅限媒体参加且受到最严格控制的活动，要求媒体提前数日或数周就提交采访问题。

北京方面还出版了一本书，书名叫《关于新疆的谣言与真相》。

今年1月7日中国驻美大使馆在推特上转贴了中国官媒《中国日报》的一则报导，并在推文中写维吾尔女性不再是“生育机器”。此后中国驻美大使馆在推特上的账号被封。

乔治城大学新疆问题专家米华健说：“这件事从生物学、生殖学和性别角度来看让世界尤其感到震惊。中国看起来认识到这点。他们正在试图用这种笨拙的方式做出回应。”

上周中国外交部发言人汪文斌在新闻例会上手持一位名叫吐尔逊娜依·孜尧登的维族女性的照片。这名女性称在新疆的教培中心内存在“系统性的对妇女的性侵行为”。汪文斌说这位女性口中充满“谎言和谣言”，因为她在到达美国之前接受外国新闻机构采访时没有一次提到她本人在新疆的教培中心里被“性侵”。汪文斌还说，吐尔逊娜依·孜尧登在接受CNN采访时说自己在新疆“被植入了宫内节育器”，“事实上，她本人不具备生育能力”。

上周，中国外交部发言人华春莹在推特上放了4张维吾尔证人的照片，她还配文写道，他们“绞尽脑汁地撒谎”，但是“他们永远都不会成功”。

北京方面始终拒绝提供职业再教育营的人数。最初北京方面否认再教育营的存在，后来改口称是职业教育培训中心，而且所有人都已经“毕业”了。

观看视频 03:44

“再教育营”里的噩梦一年

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