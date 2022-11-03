中国改革开放：40而不惑？

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四十载风雨，中国的改革开放之路经历了哪些曲折，取得了哪些成就，又有哪些遗憾？德国之声中文网为您总结回顾这段历程中的功过得失，展望中国的未来。
习近平治下的中国已经不再是过去四十年实行改革开放的中国，而已经是对内实行高压，对外炫耀武力的世界第二大经济体。在这种背景下，德国总理肖尔茨今天开始的中国之行，自然也在德国国内引起了激烈的讨论。
中共的二十大所需要的，并不是拥护与掌声，而是清零，无论是对新冠病毒的清零，还是对任何杂音的清零，也就是全民全域的静默。在中国，政治的死寂到来了。
十月十六日，中共二十大将在北京召开。一般认为，习近平将打破常规，开启他的第三届中共总书记任期。中国政局今后的发展走向，也受到德语媒体的广泛关注。
本周日中共二十大将在北京召开。"中国往何处去？"又成了观察家们普遍关心的问题。中国这一世界第二大经济体会回重返一人专权的毛时代吗？抑或改革开放路线还有一线希望？
世界各国都在走出新冠阴影，社会生活恢复正常之际，中国仍在坚持严苛的清零政策。全民检测、封控管理已经令中国经济陷入危险境地。
近日，中共高层似乎已经结束了夏日的北戴河会议，重回公众视野。“一把手”习近平和“二把手”李克强分别北上和南下，在辽宁和广东进行了考察。对于这两位领导人的行程和细节，媒体和公共舆论进行了聚焦和解读。
一段时间以来，习近平不断对大力打压资本，大有视其为寇仇的势头。各路资本要么“躺平”，要么“跑路”。但政论家邓聿文认为，最近北京当局似乎发出了不同的信号。
有评论指出，中国国台办所属智库针对国务院总理李克强的政府工作报告整理了重点，谈到经济、创新、区域发展、改革开放等，可以反映中共权力中枢思考的优先顺序：台湾很重要，但不紧要。
50年前的今天，仍处在冷战的高峰时期，美国总统尼克松跨越太平洋访问共产主义中国的权力中心——北京。随着时间的推移，这一访问不仅以一种在当时无可想象的方式改变了美中关系，同时也改变了中国在世界上的地位。
中国舆论场近期最受关注的风向不是美国的民主峰会，而是司马南等“左派”人士对联想公司的连番攻击。政论家邓聿文认为，左翼民粹不甘心只被当局利用，一旦当局无法满足他们的要求，不排除会调转枪口对准中共开火。
中国改革开放初期，“致富光荣”曾是一句流行的口号，而那些致富了的私营企业家们，现在却因习近平‘共同富裕’的号召而显得有些手足无措。
未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。
在科研创新方面，美国开始对中国采取全面封堵，双方关系中竞争的成分俨然压倒合作。在这样的情况下，中国依靠什么继续赶超？光靠给孩子打鸡血的“鸡娃式教育”就能提高整体科技实力？
中国最新出炉的五年规划，引发了德语报刊的高度关注。《南德意志报》认为，北京强调“内循环”，意味着一个依赖国际合作的开放中国已经成为既往。《新苏黎世报》则指出，美国强硬对华，反而会促使中国加快经济改革。
派驻中国的外国记者从事新闻采访越来越难，而驻华记者遭驱逐、刁难、甚至恐吓袭击的事件则越来越多。中国要回到改革开放前的状态吗？
客席评论作者邓聿文认为，习近平现在即便有意力推中国经济改革，也将会遇到内外重重阻力；要打破这种尴尬状态，归根结底必须改善中国目前的政治环境，习本人必须克服政治控制和经济改革可以齐头并进的认识错乱和思维盲区。
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