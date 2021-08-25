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中国改革开放：40而不惑？

四十载风雨，中国的改革开放之路经历了哪些曲折，取得了哪些成就，又有哪些遗憾？德国之声中文网为您总结回顾这段历程中的功过得失，展望中国的未来。

This photo illustration shows Chinese 100 yuan notes in Beijing on January 14, 2020. - The United States removed the currency manipulator label it imposed on China last summer, a sign of easing tensions between the economic powers after nearly two years of conflict. Separately, official data showed that Chinaís trade surplus with the United States narrowed in 2019, a day before the two countries sign a ìphase oneî trade deal in Washington. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)

客座评论：中国如何实现共富，而不是共穷 25.08.2021

未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。
(130712) -- DUCHANG, July 12, 2013 () -- A volunteer teaches left-behind children at Maolong Primary School of Wangdun Township in Duchang County, east China's Jiangxi Province, July 11, 2013. Twenty-four student volunteers of the Wuchang Branch of Huazhong University of Science and Technology came to the primary school to carry out 20-day education support activities for about 200 left-behind children in the summer vacation. (/Hu Guolin) (zq) |

客座评论：美国科研铁幕下，中国还能赶超吗？ 18.05.2021

在科研创新方面，美国开始对中国采取全面封堵，双方关系中竞争的成分俨然压倒合作。在这样的情况下，中国依靠什么继续赶超？光靠给孩子打鸡血的“鸡娃式教育”就能提高整体科技实力？
(201010) -- BEIJING, Oct. 10, 2020 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses the opening of a training session for young and middle-aged officials at the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Governance), Oct. 10, 2020. (Xinhua/Ju Peng) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

客座评论:习会改革 但成效不取决于中国 19.10.2020

客席评论作者邓聿文认为，习近平现在即便有意力推中国经济改革，也将会遇到内外重重阻力；要打破这种尴尬状态，归根结底必须改善中国目前的政治环境，习本人必须克服政治控制和经济改革可以齐头并进的认识错乱和思维盲区。
A large screen on a street in Beijing shows Chinese President Xi Jinping attending the opening ceremony of the National People's Congress at the Great Hall of the People in the Chinese capital on May 22, 2020. The annual parliamentary session, which usually takes place for around 10 days from March 5, was postponed this year due to the spread of the new coronavirus. (Kyodo) |

长平观察：习近平会搞改革开放吗？ 14.10.2020

习近平“南巡”要求“改革不停顿，开放不止步”。时评人长平认为，更大的国际压力换来中国更多的经济开放并非没有可能，但这不过是为了养出更强壮的“战狼”而已。

(201010) -- BEIJING, Oct. 10, 2020 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses the opening of a training session for young and middle-aged officials at the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Governance), Oct. 10, 2020. (Xinhua/Ju Peng) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

对深圳「寄予厚望」 习近平赋予更多改革自主权 14.10.2020

适逢深圳经济特区建立40周年，习近平在庆祝活动上宣布支持深圳实施综合授权改革试点，被视为有意将深圳打造为接下来的国家发展重点。
ARCHIV - Der chinesische Vizepremier Deng Xiaoping am 14.9.1977 auf dem 11. Kongress der chinesischen KP in Peking. Deng Xiaoping wurde am 22. August 1904 in Guag'an (Provinz Sichuan) geboren. Er war Guerilla-Kämpfer, Teilnehmer am «Langen Marsch» (1934/35) und Politkommissar. Nach Gründung der Volksrepublik 1949 saß er in den 50-er Jahren bereits im Politbüro und wurde Vizepremier. Während der Kulturrevolution in den 60-er Jahren fiel er in Ungnade, wurde Anfang der 70-er Jahre aber rehabilitiert und erneut Vizepremier. Die linksradikale «Viererbande» brachte ihn 1976 ein weiteres Mal zu Fall, bevor er nach dem Tod Maos und der Verhaftung der «Viererbande» 1977 in die Führung zurückkehrte. Dann setzte er sich praktisch an die Spitze der KP und betrieb seit 1978 einen wirtschaftlichen Reformkurs unter dem Mantel eines «Sozialismus chinesischer Prägung». Er starb am 19. Februar 1997 in Peking. Foto: UPI/dpa (zu dpa «Kulturrevolution: «Säuberungskampagne» mit über einer Million Toten» vom 12.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

“七上八下”——漫话中共党史术语系列之六 07.09.2020

“十五个吊桶打水——七上八下”，这是一个歇后语。寓意很浅显，对所做的事没有把握，心神不宁。把这个词引入到政治层面，来源于上个世纪七十年代末至八十年代初对雇工问题的一场争论。
ARCHIV - Hundefleisch wird am 21.06.2016 auf dem Hundefleisch-Festival in Yulin, Guangxi, China angeboten. Im Kampf gegen das umstrittene Hundefleisch-Festival in China haben Tierschützer erreicht, dass die Stadt Yulin Restaurants, Straßenständen und Markthändler in diesem Jahr verbieten wird, Hundefleisch während des Festes zu verkaufen. (zu dpa Aktivisten: China verbietet Hundefleisch-Verkauf auf Festival vom 18.05.2017) Foto: Wu Hong/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

客座评论：地摊经济的重启与中国改革的宿命 05.06.2020

中国政府希望以"地摊经济"缓解就业压力。政治时评人邓聿文指出，"地摊经济"的重启以及市场改革的部署，表明中共也在被危机推动求变。而此事也说明，环境倒逼变革。
The huge billboard of the late patriarch Deng Xiaoping, the architect of China's economic reform program, takes center stage at a busy intersection in Shenzhen, southern China's special economic zone (SEZ) 14 February a few days before the first anniversary of Deng's death. Small, unofficial ceremonies at the billboard, which commemorates Deng's famous 1992 tour of southern China's economic boom town, are expected on 19 February, the anniversary of his death. AFP PHOTO/Peter LIM (Photo credit should read PETER LIM/AFP/Getty Images)

专访：邓小平会如何看待70周年国庆？ 03.10.2019

高志凯是位于北京的“中国与全球化智库”副主任，早年曾经担任过邓小平、胡耀邦等中国领导人的英语口译员。如果邓小平在世，他会如何评价刚刚度过70岁生日的中华人民共和国？德国之声就此与高志凯进行了专访。
25.09.2019, China, Peking: People take pictures of the mosaiculture of Beijing Daxing International Airport at the Beijing Daxing International Airport in Beijing, China, 25 September 2019. Xi, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, attended the operation ceremony of the airport on Wednesday morning in Beijing, China, 25 September 2019. Foto: Stringer/Imaginechina/dpa |

德语媒体：中国体制已经接近极限？ 28.09.2019

北京即将迎来70年国庆之际，德语媒体也纷纷开始总结回顾中共建政以来的成败得失。《奥格斯堡汇报》的评论认为中国的体制已经走到了极限；而墨卡托中国研究中心主任彭轲在《南德意志报》发表的客座评论则认为，西方对于中国的恐惧其实源于自身对于未来的忧虑。
(150730) -- BEIJING, July 30, 2015 () -- The file photo taken in 1984 shows the armored vehicles and soliders attending a parade to celebrate the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China in Tian'anmen Square of Beijing, captial of China. China will hold a parade on Sept. 3, 2015 to commemorate the 70th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese Aggression and the victory of World's Anti-Fascist War. (Xinhua/Zhang Hesong)(mcg) |

漫话国庆庆典之七：三十五周年之“小庆”到“大庆” 20.09.2019

中共建政35周年的庆典中，不同着装的细节，与盛大的阅兵式看似违和，却似乎刻意贴近着那个时代：除旧布新时代，中国正处于变革的交替之中。
Touristen wefen Glücksbringer in die Luft, Yumbulagang Festung nahe Lhasa, Tibet | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

长平观察：我的“改革开放四十年”纪念（下） 16.03.2019

本周是西藏起义六十周年纪念日。因谈论西藏问题而改变命运的时评人长平继续他的“改革开放四十年”个人纪念。
A banner is reflected on a polished surface as Chinese President Xi Jinping (C) speaks during an event to commemorate the 40th anniversary of the Message to Compatriots in Taiwan at the Great Hall of the People in Beijing, China January 2, 2019. REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool

客座评论：修宪一年中国的政治变化(下) 12.03.2019

自2018年3月11日中国修宪后，已经过去整整一年。取消国家主席连任限制，对于中国的国内外政治产生了何种影响？又预示了怎样的未来？北京政论家白信为此撰写长篇分析文章，以下是其中的第二部分。
11.03.2018 *** Chinese President Xi Jinping looks on after dropping his ballot during a vote on a constitutional amendment lifting presidential term limits, at the third plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2018. REUTERS/Jason Lee

客座评论：修宪一年中国的政治变化(上) 11.03.2019

自2018年3月11日中国修宪后，已经过去整整一年。取消国家主席连任限制，对于中国的国内外政治产生了何种影响？又预示了怎样的未来？北京政论家白信为此撰写长篇分析文章，以下是其中的第一部分。
BORTALA, CHINA - MARCH 08: Officers and soldiers of Xinjiang Production and Construction Corps patrol during a pep rally for the anti-terrorism and maintaining stability at Shuanghe on March 8, 2017 in Bortala Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang Uighur Autonomous Region of China. Over 1,500 officers and soldiers of armed police, public security police, militia, joint defense force and other forces of Xinjiang Production and Construction Corps participated in a pep rally for the anti-terrorism and maintaining stability on Wednesday in Shuanghe, Xinjiang. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xDuxWei/VCGx CFP501252777 Bortala China March 08 Officers and Soldiers of Xinjiang Production and Construction Corps Patrol during a Pep Rally for The Anti Terrorism and maintaining Stability AT Shuanghe ON March 8 2017 in Bortala Mongol Autonomous Prefecture Xinjiang Uighur Autonomous Region of China Over 1 500 Officers and Soldiers of Armed Police Public Security Police Militia Joint Defense Force and Other Forces of Xinjiang Production and Construction Corps participated in a Pep Rally for The Anti Terrorism and maintaining Stability ON Wednesday in Shuanghe Xinjiang PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright xDuxWei VCGx CFP501252777

客座评论: 习近平在引领中国走上危险道路 21.02.2019

当国际社会专注中国沿海地区的发展时，中国一党独大的政府正在该国西北方展示专制政权的实力。专栏作家Alexander Görlach认为，我们不该忽视这一切。
04.02.2019, China: ©/MAXPPP - BEIJING, CHINA - FEBRUARY 04: (L - R) Singers Jackie Chan and Deng Lun perform on the stage during the 2019 China Central Television (CCTV) Spring Festival Gala on Chinese New Year's Eve on February 4, 2019 in Beijing, China. (Photo by VCG) Foto: @/MAXPPP/dpa |

长平观察：好看的春晚也不过是动物福利 05.02.2019

尽管批评春晚的声音在中国被一再被删除和封杀，但是仍然可以听到怨声四起，嘲讽不断。时评人长平认为，我们并不需要包装得更加巧妙的春晚，而是根本就不应该有这样一种垄断性的大型政治宣传。
China announces new area to coordinate development around Beijing. View of the construction site of a real estate project suspended in Rongcheng county, Baoding city, north China's Hebei province, 2 April 2017. China's decision on Saturday (1 April 2017) to set up the Xiongan New Area near Beijing will usher in a new chapter in the country's historic transitioning to coordinated, inclusive and sustainable growth. In terms of national significance, the area parallels the Shenzhen Economic Zone and Pudong New District, China's successful test beds for reform and opening up. The area will operate as a new growth pole for the country's economy, and also aim to curb urban sprawl, bridge growth disparities and protect ecology. It is unprecedented to have a special zone with such inclusive development value. It is of huge significance as coordinated and sustainable growth is so important for the country. The area is about 100 km southwest of downtown Beijing and will become home to facilities not related to the capital that were relocated from Beijing, where breakneck urban growth has given rise to urban ills such as traffic congestion and air pollution. After the new area takes shape, Beijing will focus on serving as the country's capital, easing its mounting population and pollution problems. The area will boost the economy in the surrounding region around the capital where Beijing's wealth and prominence have not spread. The three counties that the new area covers reported a combined GDP of about 20 billion yuan (2.94 billion U.S. dollars) last year, less than 1 percent of Beijing's economic output. After resources flow into the region, Xiongan's economy will make a big difference. |

墙外文摘：中国将会出现大动荡？ 20.01.2019

有评论认为，本次中国政治的收缩和回档，超越了改革开放以来的任何一次，而且越过了过去多年约定俗成的底线，因此下一波中国的转型和发展力度来得将更大丶更猛。
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