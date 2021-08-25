中国改革开放：40而不惑？

德语媒体：中国体制已经接近极限？

北京即将迎来70年国庆之际，德语媒体也纷纷开始总结回顾中共建政以来的成败得失。《奥格斯堡汇报》的评论认为中国的体制已经走到了极限；而墨卡托中国研究中心主任彭轲在《南德意志报》发表的客座评论则认为，西方对于中国的恐惧其实源于自身对于未来的忧虑。