中国改革开放：40而不惑？

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四十载风雨，中国的改革开放之路经历了哪些曲折，取得了哪些成就，又有哪些遗憾？德国之声中文网为您总结回顾这段历程中的功过得失，展望中国的未来。
未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。
在科研创新方面，美国开始对中国采取全面封堵，双方关系中竞争的成分俨然压倒合作。在这样的情况下，中国依靠什么继续赶超？光靠给孩子打鸡血的“鸡娃式教育”就能提高整体科技实力？
客席评论作者邓聿文认为，习近平现在即便有意力推中国经济改革，也将会遇到内外重重阻力；要打破这种尴尬状态，归根结底必须改善中国目前的政治环境，习本人必须克服政治控制和经济改革可以齐头并进的认识错乱和思维盲区。
习近平“南巡”要求“改革不停顿，开放不止步”。时评人长平认为，更大的国际压力换来中国更多的经济开放并非没有可能，但这不过是为了养出更强壮的“战狼”而已。
适逢深圳经济特区建立40周年，习近平在庆祝活动上宣布支持深圳实施综合授权改革试点，被视为有意将深圳打造为接下来的国家发展重点。
“十五个吊桶打水——七上八下”，这是一个歇后语。寓意很浅显，对所做的事没有把握，心神不宁。把这个词引入到政治层面，来源于上个世纪七十年代末至八十年代初对雇工问题的一场争论。
中国政府希望以"地摊经济"缓解就业压力。政治时评人邓聿文指出，"地摊经济"的重启以及市场改革的部署，表明中共也在被危机推动求变。而此事也说明，环境倒逼变革。
高志凯是位于北京的“中国与全球化智库”副主任，早年曾经担任过邓小平、胡耀邦等中国领导人的英语口译员。如果邓小平在世，他会如何评价刚刚度过70岁生日的中华人民共和国？德国之声就此与高志凯进行了专访。
北京即将迎来70年国庆之际，德语媒体也纷纷开始总结回顾中共建政以来的成败得失。《奥格斯堡汇报》的评论认为中国的体制已经走到了极限；而墨卡托中国研究中心主任彭轲在《南德意志报》发表的客座评论则认为，西方对于中国的恐惧其实源于自身对于未来的忧虑。
中共建政35周年的庆典中，不同着装的细节，与盛大的阅兵式看似违和，却似乎刻意贴近着那个时代：除旧布新时代，中国正处于变革的交替之中。
本周是西藏起义六十周年纪念日。因谈论西藏问题而改变命运的时评人长平继续他的“改革开放四十年”个人纪念。
自2018年3月11日中国修宪后，已经过去整整一年。取消国家主席连任限制，对于中国的国内外政治产生了何种影响？又预示了怎样的未来？北京政论家白信为此撰写长篇分析文章，以下是其中的第二部分。
自2018年3月11日中国修宪后，已经过去整整一年。取消国家主席连任限制，对于中国的国内外政治产生了何种影响？又预示了怎样的未来？北京政论家白信为此撰写长篇分析文章，以下是其中的第一部分。
当国际社会专注中国沿海地区的发展时，中国一党独大的政府正在该国西北方展示专制政权的实力。专栏作家Alexander Görlach认为，我们不该忽视这一切。
尽管批评春晚的声音在中国被一再被删除和封杀，但是仍然可以听到怨声四起，嘲讽不断。时评人长平认为，我们并不需要包装得更加巧妙的春晚，而是根本就不应该有这样一种垄断性的大型政治宣传。
有评论认为，本次中国政治的收缩和回档，超越了改革开放以来的任何一次，而且越过了过去多年约定俗成的底线，因此下一波中国的转型和发展力度来得将更大丶更猛。
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