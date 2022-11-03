中国改革开放：40而不惑？

尼克松访华50周年：美中关系从未容易 也永远不会容易

50年前的今天，仍处在冷战的高峰时期，美国总统尼克松跨越太平洋访问共产主义中国的权力中心——北京。随着时间的推移，这一访问不仅以一种在当时无可想象的方式改变了美中关系，同时也改变了中国在世界上的地位。