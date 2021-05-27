中国改变世界格局 德国坚信双赢局面

（德国之声中文网）全球贸易格局产生变化的最大一个因素是中国的崛起。20年前，在经过15年的谈判之后，中国加入了世界贸易组织。当时，欧洲和美国都持有的基本一致的观点，即贸易有助于经济开放，它也将给中国带来一个自由主义的新时代。

然而，中国借助更便利的贸易条件在很短时间内变成世界第二大经济体，但同时却没有推动国内政治变革。人们看到的现实是，中国共产党的威权领导层加强了对国家的控制，在与美国和欧洲的贸易中赢得大幅顺差。20年后的今天，西方国家不得不面对与中国的体制性对抗，呼吁在贸易领域展开公平竞争。

作为全球主要的出口大国，中国认为，跨太平洋伙伴关系全面进步协议（CPTPP）和区域全面经济伙伴关系（RCEP）等贸易协议，是促进其在亚洲经济领域发挥作用的平台。去年11月，在中国主导下，亚太地区15个国家签署了RCEP区域贸易协议。它涵盖22亿人口，以及世界经济产出的近三分之一。有报导指出，中国正在积极活动，争取加入美国已退出的CPTPP。

CPTPP是从跨太平洋伙伴关系（TPP）演变而来，在奥巴马时代，美国领衔的该协议最初旨在将北京排除在外，巩固自己在亚太地区的经济实力和贸易往来。然而，特朗普上任美国总统的第一天就宣布美国退出该协定，原协定随即瓦解，直到2018年才以CPTPP的名称重新出现。

据彭博社最近报道，澳大利亚、马来西亚、新西兰和其他国家的官员已经与中国同行就细节问题进行了技术会谈。

不过，CPTPP的条款最终可能会给中国带来麻烦。CPTPP有严格的要求，特别是在劳工、采购、国有企业、国家支持和补贴、电子商务和跨境数据传输等方面，均有高标准的条款。

2020年11月15日亚太15国签署了RCEP协议

政治影响超越贸易协定

澳大利亚是RCEP签字国，也早在2015年与中国签署了自贸协定。不过，它们无法阻止在两国发生政治冲突的情况下，中国对澳大利亚大麦、小麦、煤炭、葡萄酒、龙虾和木材征收关税。澳大利亚联邦政府终止了维多利亚州同中国签署的一带一路倡议后，中国方面叫停了两国间部长级战略经济对话。新冠疫情在全球蔓延后，堪培拉政府曾要求彻查病毒的起源，并激烈批评中国在新疆和香港侵犯人权的行为。

美国企业研究所的学者塞索思（Derek Scissors）认为，中国似乎不愿意就它认为是国家特权的东西进行谈判。一个明显的例子是，与中国的自由贸易协定不允许外国竞争损害国有企业，理由是，它们从事的是自由贸易，只不过是“国有部门”而已。

他说，最近中国和澳大利亚之间出现的紧张局势表明，北京正在进一步扩大国家利益的定义，“与北京谈判的国家应该明白，他们只是在谈判有条件的市场准入，中国希望他们有相应的行为与此挂钩。”

德国外贸与投资署（GTAI）的东亚问题专家奥德（Christina Otte）对德国之声表示，澳大利亚的例子表明，缔结自由贸易协定并不能防止惩罚性关税和其他此类行动。

不过，她认为，尽管如此，自贸协定仍然是一种明智的工具，因为它鼓励贸易，制定缔约国之间的标准。奥德说，“尽管亚洲存在各种政治分歧，但以RCEP的形式缔结自由贸易协定意味着，现在到了欧洲采取行动的时候。”

德国政府坚信双赢

地缘政治的因素在冻结欧中全面投资协议（CAI）方面发挥了作用。在北京今年3月对包括欧盟议员实施制裁措施后，欧洲议会投票搁置了这项由德国大力推动的协定。此前，27个欧盟国家批准对在中国新疆地区负责再教育营的中国官员进行制裁，几乎同时，北京宣布反制裁。

德国贸易与投资署理事会主席弗里德里希（Jürgen Friedrich）强调，一直以来，地缘政治始终是贸易协定中的一个因素。他说，但是，德国政府，包括他们这些为经济部工作的同仁，“都坚信国际谈判能够带来双赢的局面，不仅在经济领域，同时也包括政治方面。”他说，德国政府坚信，这一理念长期而言将得到认可，占据上风。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。