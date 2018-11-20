中国支持WTO改革 吁他国勿施加緊箍咒

(德国之声中文网) 路透社报导，中国驻世界贸易组织大使张向晨在上週五 (11月16日) 的会议表示，中国打算支持欧盟的WTO改革提案，但也警告各国别将改革当作限制中国发展的机会。他在会中提到:「恕我直言，如果有国家想以改革名义，对中国施紧箍咒，用贸易条约来限制中国发展，我想结果终将令他们失望。如果是真正的改革，那我们应当全力以赴。如果是个陷阱，那最好我们全部都避开它。」

他也强调，中国愿意与各国讨论钢铁产能过剩的根本问题，并承诺不会对该问题有先入为主的观点。他说这个问题应该先被正确审视，再想对策。

此外，会员国上週五 (11月16日) 也讨论了WTO上诉机构 (Appellate Body)的改革。美国九月底否决续聘上诉机构法官，表示法官阻挠美国对不平等贸易行为展开的反击。这使得华盛顿在与其他友邦立场不一致。其馀WTO会员国担心， 美国此举会让防止贸易保护主义的全球机制无法正常运作。欧盟跟加拿大已针对美国的忧虑提出改革方案。

张向晨表示，中国与欧盟针对上诉机构改革已成立高阶工作小组，并指出中国近期会提出自己的WTO改革草案。他也强调，在巴黎会议期间，会虚心听取各国给中国的批评指教。他说:「我们会仔细审视所有建议，并看看是否能纳入中国国内的体制改革计画。」

张向晨提到，WTO无法跟上商业变化的脚步，且无法抑制保护主义及降低先进国家的农业补给。种种原因让他认为WTO必须接受改革。他强调，WTO改革需要让贸易自由化，并促进投资。然而，改革需一步一步来，避免设定遥不可及的目标。最重要的是，他认为WTO不该被用来满足特定国家的需求。

杨威廉/夏立民（路透社等）