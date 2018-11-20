 中国支持WTO改革 吁他国勿施加緊箍咒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2018

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时政风云

中国支持WTO改革 吁他国勿施加緊箍咒

世界贸易组织 (WTO)上週五召开会议，讨论美国抱怨WTO未对中国破坏贸易规则的行为做适当裁定。美国要求WTO能打击给予国营事业的补贴，钢铁产能过剩，及某些国家逼迫外国投资者以授权高价值技术来换取进入市场机会的不当手段。中国被普遍认为是以上三点控诉的元凶。

WTO-Generalratssitzung |chinesicher Botschafter Zhang Xiang-Chen und US-Botschafter Dennis Shea (Reuters/D. Balibouse)

张向晨上週五于WTO一场在巴黎的会议上指出中国愿意支持欧盟的WTO改革计画，但警告各国切勿想趁此对中国施加紧箍咒，限制其发展。

(德国之声中文网) 路透社报导，中国驻世界贸易组织大使张向晨在上週五 (11月16日) 的会议表示，中国打算支持欧盟的WTO改革提案，但也警告各国别将改革当作限制中国发展的机会。他在会中提到:「恕我直言，如果有国家想以改革名义，对中国施紧箍咒，用贸易条约来限制中国发展，我想结果终将令他们失望。如果是真正的改革，那我们应当全力以赴。如果是个陷阱，那最好我们全部都避开它。」

他也强调，中国愿意与各国讨论钢铁产能过剩的根本问题，并承诺不会对该问题有先入为主的观点。他说这个问题应该先被正确审视，再想对策。

此外，会员国上週五 (11月16日) 也讨论了WTO上诉机构 (Appellate Body)的改革。美国九月底否决续聘上诉机构法官，表示法官阻挠美国对不平等贸易行为展开的反击。这使得华盛顿在与其他友邦立场不一致。其馀WTO会员国担心， 美国此举会让防止贸易保护主义的全球机制无法正常运作。欧盟跟加拿大已针对美国的忧虑提出改革方案。

WTO-Generalratssitzung | chinesicher Botschafter Zhang Xiang-Chen (Reuters/D. Balibouse)

张向晨也呼吁WTO改革势在必行，但执行过程应该一步一步来，避免设定遥不可及的目标。

张向晨表示，中国与欧盟针对上诉机构改革已成立高阶工作小组，并指出中国近期会提出自己的WTO改革草案。他也强调，在巴黎会议期间，会虚心听取各国给中国的批评指教。他说:「我们会仔细审视所有建议，并看看是否能纳入中国国内的体制改革计画。」

张向晨提到，WTO无法跟上商业变化的脚步，且无法抑制保护主义及降低先进国家的农业补给。种种原因让他认为WTO必须接受改革。他强调，WTO改革需要让贸易自由化，并促进投资。然而，改革需一步一步来，避免设定遥不可及的目标。最重要的是，他认为WTO不该被用来满足特定国家的需求。

杨威廉/夏立民（路透社等）

 

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