中国撤销三名军工巨头政协委员资格

（德国之声中文网）据中国央视报道，中国第14届全国政协本周三（12月27日）召开第12次主席会议，决议撤销中国航天科技集团董事长、党组书记吴燕生、中国兵器工业集团董事长、党组书记刘石泉、中国航天科工集团副总经理、党组成员王长青的全国政协委员资格，并将议案提交第五次常委会追认。

中国航天科技集团负责监督中国航天器等宇航产品和导弹系统的开发。中国兵器工业集团向中国陆海空三军及火箭军、战略支援部队及武警公安提供武器装备及服务。中国航天科工集团主要发展卫星应用、导弹及航天工业裝备。这三家国企均在中国的国防工业中扮演关键角色。

中国央视的报道没有给出吴燕生、刘石泉和王长青被中国人民政治协商会议被撤销全国政协委员资格的理由。在此之前，中国官方未通报上述3名军工高层遭到调查。

星岛日报：三名军工巨头卷入腐败案

星岛日报援引消息来源称，这三名军工巨头卷入火箭军腐败案，涉及军事装备采购，前国防部长李尚福也牵涉其中。报道说，"今年7月，火箭军（导弹部队）传出集体腐败案，二十届中央委员、原火箭军司令员李玉超被免职，据悉还涉及多名火箭军高层。军委装备发展部也是重灾区。曾任装备发展部部长的李尚福也牵涉其中，被免去国防部长。"

中国前国防部长李尚福在从公众视线中消失两个月后于10月24日被正式宣布遭罢免，但官方没有交代原因，也没有说明由谁接替国防部长一职。这是继前中国外交部长秦刚之后，又一名中国高层官员在毫无解释的情况下遭免职。

曾任中央军委装备发展部部长的李尚福10月24日被正式宣布免去国防部长一职

火箭军详细资料遭泄密？

解放军火箭军是中国陆、海、空三军之外的第四军种，前身为第二炮兵部队。2015年，习近平将其升格为火箭军。火箭军由中央军事委员会直接领导指挥，担负常规导弹目标打击、核打击及核反击导弹战略作战等任务，分为核导弹部队、常规导弹部队及作战保障部队，共有兵员15万。外界认为，这支部队在中国任何试图武统台湾的行动中都将发挥关键作用。

2022年10月24日，美国空军大学中国航空航天研究所公布了一份长达255页的研究报告，详细梳理火箭军的内部人事结构及部署情况，并列出了部队主要功能、各级部队指挥官、主要干部姓名和照片、基地地址、部署的导弹种类和战斗力评价等等。这些情报都是仅凭卫星照片难以掌握的信息。外界分析，火箭军可能发生泄密事件，中共一段时间以来已在展开调查和肃清。在今年中国人民解放军建军96周年纪念日上，数月没有露面的原火箭军司令员李玉超被免职的消息得到证实。

（法新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。