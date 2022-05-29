 “中国摇滚之父”崔健获台湾金曲奖歌王 | 文化经纬 | DW | 03.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

“中国摇滚之父”崔健获台湾金曲奖歌王

在台湾第33届金曲奖颁奖礼上，有“中国摇滚教父”之称的崔健获得最佳华语男歌手奖，成为首位获此殊荣的大陆歌手。大陆网民表示祝贺的同时称赞金曲奖的“格局”。

Cui Jian | chinesischer Rockmusiker

崔健是中国乐坛标志性人物之一

（德国之声中文网）第33届金曲奖周六（7月2日）晚在台湾高雄巨蛋举行，中国知名歌手崔健凭借其在2021年发表的新专辑《飞狗》获得最佳华语男歌手奖，成为首位获此殊荣的大陆歌手。

未能到场领奖的崔健在透过代领人发表获奖感言，称金曲奖是一个历史悠久、装修讲究、有点温馨一个中转车站，清楚地告诉了他下一站的方向，似乎在说："一个新的时代在等待著你，你是否已经准备好了下车！你曾经有的经历加上曾有过的质疑，会变成一张新的车票，可以登上、通往一个更赋有挑战和质疑世界的音乐列车。"

自1990年开始每年举办一次的金曲奖是台湾规模最大的音乐奖，也被誉为华语乐坛最具影响力的音乐奖项之一。金曲奖与金马奖、金钟奖并列为代表台湾音、影、视三个领域的奖项，合称为"三金"。与金马奖不同的是，中国大陆目前并没有抵制金曲奖。

中国知名歌手那英曾于2001年获得金曲奖最佳女歌手奖，是首位也是迄今唯一一位台湾金曲奖歌后。

Taiwan | Golden Melody Awards | Tanya Chua

第33届金曲奖奖最佳女歌手奖由新加坡音乐人蔡健雅拿下，这是她第四度荣获此奖

大陆网民：格局大了

针对崔健获奖一事，大陆网民在社交媒体上表示祝贺的同时，也有不少人称赞金曲奖的"格局"。有微博用户观察到：有些网友"一边瞧不上金曲奖，一边又希望自己喜欢的歌手拿金曲奖"，这位名为"啊这是小小hao999"的用户写道："以现在两岸的紧张关系，还把最佳男歌的大奖颁给大陆音乐人，真的算音乐回归音乐了，虽然崔健老师地位很高，但大陆自己都封杀过，就别笑别人怎么样了。"

生于上世纪60年代的崔健有"中国摇滚教父"之称，是中国乐坛标志性人物之一，1986年他在参加北京"世界和平年演唱会"时，首唱《一无所有》一炮而红，此首歌曲多年来也传唱不衰。1989年4月，第一张他本人认可的专辑《新长征路上的摇滚》正式发行。同期北京开始爆发"八九民运"，1989年5月19日，崔健在天安门广场演出慰问绝食学生，演唱了《从头再来》、《像一把刀子》、《新长征路上的摇滚》、《一块红布》等歌曲。

"八九民运"之后，崔健一直表现低调，多参加一些边缘的音乐节及酒吧演出等。直到2005年，崔健与他的乐队一起参加"纪念世界反法西斯战争胜利60 周年大型演唱会"，才开始回归到大型主流的表演活动中。其经纪人曾于2014年向媒体承认，多年来，崔健的专辑出版和商业演出都面临着一些政治压力，虽没有明确的禁令，但崔健经常会遇到"麻烦"。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

崔健拒绝接受审查，与春晚说再见

不久前中国媒体曝出中国“摇滚之父”将上春晚消息，据美国CNN有线电视台和《纽约时报》报道，崔健的经纪人向媒体证实，崔健拒绝接受审查，不会上春晚。  

疫情下的金马奖：本土电影出彩 中国媒体噤声

去年遭遇北京的官方抵制后，今年的金马奖依旧鲜有大陆影片的身影。中国主流媒体对本届“华语奥斯卡”只字未提。与此同时，台湾本土电影继续大放异彩。  

导演李安：大陆缺席金马是华语影视的"损失"

由于北京下令抵制今年的金马奖，使参选影片数量有所下降，但是颁奖仪式依然精彩纷呈。  

相关内容

South Korean actor Song Kang-Ho poses on stage with his trophy after he was awarded with the Best Actor Prize for his part in Broker (Les Bonnes Etoiles) during the 75th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 28, 2022. (Photo by Valery HACHE / AFP)

戛纳电影节落幕 亚洲影片有所斩获 29.05.2022

第75届戛纳国际电影节本周六晚间落下帷幕。瑞典电影斩获了最佳影片金棕榈奖，韩国导演朴赞郁获得最佳导演奖，他的作品《分手的决心》由汤唯主演。此外，华为创始人任正非女儿姚安娜参演的《海边升起一座悬崖》获得了短片金棕榈奖。

Nahaufnahme von einem Klavier

当德国遇到台湾：德国和台湾的音乐交流 27.03.2022

在台湾许多钢琴初学者的入门教材是“拜尔钢琴”，但没有多少人知道拜尔是德国人，在德国拜尔也几乎被遗忘，默默无名的他却左右了台湾乐坛近百年。

打破藩篱：台湾原住民歌者桑梅絹

打破藩篱：台湾原住民歌者桑梅絹 23.05.2021

桑梅絹曾获得台湾金曲奖最佳原住民语歌手奖。她打破文化禁忌，唱起从前只有男性才可唱的部落古調“报战功”，来传承这种音乐。

广告
Cui Jian | chinesischer Rockmusiker

“中国摇滚之父”崔健获台湾金曲奖歌王

在台湾第33届金曲奖颁奖礼上，有“中国摇滚教父”之称的崔健获得最佳华语男歌手奖，成为首位获此殊荣的大陆歌手。大陆网民表示祝贺的同时称赞金曲奖的“格局”。  

Drogenspürhund vom Hauptzollamt Frankfurt

神奇动物在这里：谁是动物界的嗅觉冠军?

与许多动物相比，人类的嗅觉能力实在平平。猜猜看，世界上哪一种动物嗅觉最灵敏？哪一种动物没有嗅觉？小提示：对气味的敏感度可不是由鼻子的大小来决定的。  