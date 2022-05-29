“中国摇滚之父”崔健获台湾金曲奖歌王

（德国之声中文网）第33届金曲奖周六（7月2日）晚在台湾高雄巨蛋举行，中国知名歌手崔健凭借其在2021年发表的新专辑《飞狗》获得最佳华语男歌手奖，成为首位获此殊荣的大陆歌手。

未能到场领奖的崔健在透过代领人发表获奖感言，称金曲奖是一个历史悠久、装修讲究、有点温馨一个中转车站，清楚地告诉了他下一站的方向，似乎在说："一个新的时代在等待著你，你是否已经准备好了下车！你曾经有的经历加上曾有过的质疑，会变成一张新的车票，可以登上、通往一个更赋有挑战和质疑世界的音乐列车。"

自1990年开始每年举办一次的金曲奖是台湾规模最大的音乐奖，也被誉为华语乐坛最具影响力的音乐奖项之一。金曲奖与金马奖、金钟奖并列为代表台湾音、影、视三个领域的奖项，合称为"三金"。与金马奖不同的是，中国大陆目前并没有抵制金曲奖。

中国知名歌手那英曾于2001年获得金曲奖最佳女歌手奖，是首位也是迄今唯一一位台湾金曲奖歌后。

大陆网民：格局大了

针对崔健获奖一事，大陆网民在社交媒体上表示祝贺的同时，也有不少人称赞金曲奖的"格局"。有微博用户观察到：有些网友"一边瞧不上金曲奖，一边又希望自己喜欢的歌手拿金曲奖"，这位名为"啊这是小小hao999"的用户写道："以现在两岸的紧张关系，还把最佳男歌的大奖颁给大陆音乐人，真的算音乐回归音乐了，虽然崔健老师地位很高，但大陆自己都封杀过，就别笑别人怎么样了。"

生于上世纪60年代的崔健有"中国摇滚教父"之称，是中国乐坛标志性人物之一，1986年他在参加北京"世界和平年演唱会"时，首唱《一无所有》一炮而红，此首歌曲多年来也传唱不衰。1989年4月，第一张他本人认可的专辑《新长征路上的摇滚》正式发行。同期北京开始爆发"八九民运"，1989年5月19日，崔健在天安门广场演出慰问绝食学生，演唱了《从头再来》、《像一把刀子》、《新长征路上的摇滚》、《一块红布》等歌曲。

"八九民运"之后，崔健一直表现低调，多参加一些边缘的音乐节及酒吧演出等。直到2005年，崔健与他的乐队一起参加"纪念世界反法西斯战争胜利60 周年大型演唱会"，才开始回归到大型主流的表演活动中。其经纪人曾于2014年向媒体承认，多年来，崔健的专辑出版和商业演出都面临着一些政治压力，虽没有明确的禁令，但崔健经常会遇到"麻烦"。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。