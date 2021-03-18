中国推进疫苗外交 阿联酋设厂生产国药疫苗

（德国之声中文网）据阿联酋海湾制药厂Julphar日前宣布，从4月份起，该国将在当地启动中国国药集团新冠疫苗的生产。阿联酋也将成为海湾地区第一个拥有新冠疫苗生产基地的国家。报道称，随着该生产基地投入运营，整个中东地区的疫苗供应将得到大大改善。

路透社指出，该项目是中国在海湾地区"疫苗外交"的扩张，它将帮助阿联酋原本以碳氢化合物生产为主的经济走向多元化。

新工厂建在阿布扎比的一座工业区，预计年产能将在2亿剂左右，拥有三条灌装生产线和五条自动化包装流水线。

在阿联酋生产的疫苗将被称作"Hayat-Vax"，但是配方与去年12月份在阿联酋得到批准通用的中国国药集团灭活疫苗完全相同。

为在华外籍人士提供疫苗接种

在海外扩大中国疫苗生产的同时，中国也在国内继续推进疫苗接种工作，并且将接种范围扩大到了在华外籍人士群体。北京和上海外事机构都发布了通知，在京和在沪的18岁以上外籍人士，在"自愿申请、知情同意、自担风险"的前提下，可以接种中国产的灭活疫苗。

根据"北京外事"微信公众号发布的消息，在京外籍人士可以通过所在机构进行预约，各区将会根据实际情况安排就近接种。接种之前，需签署知情同意书和免责承诺书。

在费用方面，根据北京外事机构的通知，已经参加了北京市社会保障医疗保险者，可以免费接种；没有参加医保的外籍人士需自费接种，每一针剂的费用是93.5元人民币，完成两次接种需花费不到200元。

根据为德国企业界提供有关中国资讯的平台"China.Table"发布的消息，不少驻华的德国外交人员和媒体工作者已经在此前数周内接种了第一剂疫苗，第二剂将在4月份接种完成。中国产的灭活疫苗在驻华德国人社区内接受度较高，尤其对于商务人士来说，接种之后可获得较大的出入境自由空间这一点至关重要。

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