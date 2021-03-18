 中国推进疫苗外交 阿联酋设厂生产国药疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国推进疫苗外交 阿联酋设厂生产国药疫苗

在为不少国家提供新冠疫苗的同时，将生产基地扩张到海外也成为中国疫苗外交的重要步骤。阿联酋将从4月份开始生产国药集团的灭活疫苗，从而成为海湾地区首个拥有疫苗产能的国家。与此同时，中国已经开始为在华的外籍人士提供新冠疫苗接种。

China Peking | Sinopharm Impfstoff

国药集团的新冠疫苗4月份将开始在阿联酋生产

（德国之声中文网）据阿联酋海湾制药厂Julphar日前宣布，从4月份起，该国将在当地启动中国国药集团新冠疫苗的生产。阿联酋也将成为海湾地区第一个拥有新冠疫苗生产基地的国家。报道称，随着该生产基地投入运营，整个中东地区的疫苗供应将得到大大改善。

路透社指出，该项目是中国在海湾地区"疫苗外交"的扩张，它将帮助阿联酋原本以碳氢化合物生产为主的经济走向多元化。

新工厂建在阿布扎比的一座工业区，预计年产能将在2亿剂左右，拥有三条灌装生产线和五条自动化包装流水线。

在阿联酋生产的疫苗将被称作"Hayat-Vax"，但是配方与去年12月份在阿联酋得到批准通用的中国国药集团灭活疫苗完全相同。

为在华外籍人士提供疫苗接种

在海外扩大中国疫苗生产的同时，中国也在国内继续推进疫苗接种工作，并且将接种范围扩大到了在华外籍人士群体。北京和上海外事机构都发布了通知，在京和在沪的18岁以上外籍人士，在"自愿申请、知情同意、自担风险"的前提下，可以接种中国产的灭活疫苗。

根据"北京外事"微信公众号发布的消息，在京外籍人士可以通过所在机构进行预约，各区将会根据实际情况安排就近接种。接种之前，需签署知情同意书和免责承诺书。

Coronavirus | Impfstoff Sinopharm

在费用方面，根据北京外事机构的通知，已经参加了北京市社会保障医疗保险者，可以免费接种；没有参加医保的外籍人士需自费接种，每一针剂的费用是93.5元人民币，完成两次接种需花费不到200元。

根据为德国企业界提供有关中国资讯的平台"China.Table"发布的消息，不少驻华的德国外交人员和媒体工作者已经在此前数周内接种了第一剂疫苗，第二剂将在4月份接种完成。中国产的灭活疫苗在驻华德国人社区内接受度较高，尤其对于商务人士来说，接种之后可获得较大的出入境自由空间这一点至关重要。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 03:26

中国的疫苗外交

DW.COM

中国驻德使馆：接种中国疫苗者 可获签证便利

中国外交部及驻外使馆宣布，从本周一起，接种了中国产疫苗者可在申请赴华签证方面获得便利。  

中国疫苗加大出口力度 专家称助人亦为己

中国医学专家钟南山透露，目前中国国内的疫苗接种进度明显落后于许多西方国家。与此同时，中国却宣布向40多个国家提供5亿剂疫苗。中国外交部否认“疫苗外交”之说法，防疫专家张文宏则强调，在疫苗问题上，助人其实也是利己。  

匈牙利总理接种中国疫苗 捷克考虑进口卫星V号

匈牙利总理发脸书宣告施打中国疫苗，捷克考虑引入俄罗斯卫星V号。中俄疫苗直到目前尚未在欧盟获批上升。  

国际奥委会主席不抵制北京冬奥 感谢中国提供疫苗

新疆人权等问题使要求抵制北京冬奥会的呼声不断。刚获得连任的国际奥委会主席托马斯·巴赫对此做出回应称，抵制北京冬奥会是错误的解决方式，并感谢中国为奥运会提供疫苗。  

相关内容

Paraguay I Mario Abdo Benitez, Tsai Ing-wen

台美联手赞助巴拉圭疫苗 台巴断交危机暂时化解 18.03.2021

台湾在南美唯一邦交国巴拉圭新冠病毒肆虐周年，抗疫用品短缺、疫苗不见踪影，民怨与疫情同步攀升。智利和阿联酋转赠中国疫苗后，北京以提供大量疫苗劝诱改变外交选项，美国台湾联手化解中国疫苗外交挑战。

Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Simbabwe Harare | Lieferung Impfstoff aus China

中国疫苗加大出口力度 专家称助人亦为己 05.03.2021

中国医学专家钟南山透露，目前中国国内的疫苗接种进度明显落后于许多西方国家。与此同时，中国却宣布向40多个国家提供5亿剂疫苗。中国外交部否认“疫苗外交”之说法，防疫专家张文宏则强调，在疫苗问题上，助人其实也是利己。

Kambodscha | Premierminister Hun Sen

柬埔寨收60万剂中国疫苗　欧洲促北京公布数据 08.02.2021

就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。

广告

媒体看中国

China Peking 2018 | Filiale der Mode-Kette Zara

墙外文摘：新疆棉花很软，港台艺人更软？

有评论认为，此次表态与禁用“新疆棉品牌”切割的的陈奕迅、张钧宁等港台艺人的人权已经被中国剥夺。然而，中国与欧盟对抗、与欧美品牌对抗，也会成为欧美加强联盟的垫脚石。  