 中国推行企业社会信用体系 外国企业咋办？ | 评论分析 | DW | 31.08.2019

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评论分析

中国推行企业社会信用体系 外国企业咋办？

中国推行企业社会信用体系引发诸多质疑，德国之声就此话题采访了伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生教授。

Prof. Steve Tsang Porträt Professor für moderne Sinologie Großbritannien (privat)

伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生

德国之声：中国推行企业社会信用体系引发很诸多质疑。那么中国政府到底为什么要评估外国企业？

曾锐生：中国政府希望通过这个制度确保所有在中国营运的外国企业都能承担和中共要求一致的社会责任以及政治责任。

如果外国企业信用记录分数不足，中国政府会怎样对待它们？

 如果外国企业在所谓的企业社会信用体系中获得负面评价，它们将会受到惩罚，包括减少市场机会，限制资源获取，缺乏政府支持，以及其他严厉惩罚。要知道，我们在与这样一个政府打交道：它将毫不犹豫地惩罚外国公司，以确保所有企业遵守它所划定的政治红线。

这个体系足够透明以保证外国企业能避免受罚吗？

泛泛而言，可以说它是透明的，无非就是要求这些企业不要跨越中国政府划定的政治红线。然而，问题在于，有时就算这些红线的原则十分清晰，要弄清这些原则在具体问题中如何处理，仍然非常非常困难。比如，西方酒店和航空公司在网站上把台湾标识为一个地区，而不是属于中国的一个省，也会犯下错误，这是很多企业难以掌握的规则。

与中国政府打交道的外国企业，已经接受和服从中国的各种规章制度。那么，这个企业社会信用体制，会不会让这些企业做出更多妥协呢？

这倒不一定。因为这些在中国营运的企业，在企业社会信用体制实行之前，已经时时刻刻将中国政府划定的政治红线烂熟于心，不敢与雷池一步。只要还在中国市场有利可图，他们都会老实听话。

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