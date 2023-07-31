中国推刺激消费措施 鼓励民众旅游网购

（德国之声中文网）为了拯救中国国内萎靡的经济数字，中国国家发展改革委7月31日发布了「关于恢复和扩大消费的措施」通知。其中提到，「为深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力」，就恢复和扩大消费提出包含「稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施以及优化消费环境」等措施。

消费摆第一

通知指出，相关措施将把「恢复和扩大消费摆在优先位置，优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，增强消费能力，改善消费条件，……，更好满足人民群众对高品质生活的需要。」文中同时还强调了：《关于恢复和扩大消费的措施》已经过国务院同意，要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构「认真贯彻落实」。

具体措施除了将扩大对购买电动汽车、文化旅游业的支持之外，还将促进家庭装修消费、直播经济电子商务并且落实带薪休假制度以促进假日消费。

北京环球影城的游客

多重因素影响经济发展

就在同一天，中国国家统计局公布了该中国制造业的最新统计数据，制造业采购经理指数（PMI）从6月份的49.0小幅上升至49.3，但仍低于区分扩张和萎缩的50点门槛。不过，国家统计局分析师则对此表达肯定：「制造业整体景气水平继续改善。」

由于全球需求疲软、房地产市场不景气、中国国内消费持续疲软等因素，使得以出口为驱动力的中国经济备受煎熬。根据7月中公布的最新经济成长数据，与去年同期相比，中国今年第2季经济成长为6.3%，虽高于今年前3个月的4.5%，但增速低于外界先前预期的7.3%左右，显示中国的经济复苏动能迟缓。此外，与美国的地缘政治关系紧张，美对中实施的技术制裁等也对中国经济产生了一定程度的冲击。

而近几年来，中国政府针对私有企业的整顿，以及外国公司对于中国政府收紧法规、加强监管的担忧，都使中国的行业发展和就业情况雪上加霜。

中国政府 能 做到吗？

中国领导人习近平带领的政府正在做出雄心勃勃的承诺，希望将经济从这场信心危机中拯救出来。但美联社分析指出，这位领导人希望自由企业能带来繁荣，但也要求私有企业为政治服务，包括开发出国家所需要的电脑芯片和缩小中国精英阶层与大多数穷人之间的贫富差距等。

商界人士和经济学家对于中国当局拯救经济的做法仍持怀疑态度，咨询公司凯投宏观（Capital Economics）的中国经济专家埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）在一份报告中说：「我们对于这是否标志着（中国政府）领导层对私营企业角色的看法发生了根本转变表示怀疑。」

（综合报导）

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