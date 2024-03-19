中国推出"行动方案" 加大力度吸引外资

（德国之声中文网）这份旨在"更大力度吸引和利用外资"的"行动方案"，其内容包括，缩减外商投资准入的负面清单，比如全面取消制造业外资准入限制，以及推进电信、医疗领域扩大开放。

此外，在科技创新领域进行试点，比如允许在基因诊断与治疗技术领域扩大对外资企业开放等。

在银行保险领域，则将扩大外资金融机构准入，其中包括外资机构开展银行卡清算业务。外资金融机构参与中国债券市场的业务范围也将拓宽。

这份行动方案还包括便利签证措施，外商投资企业人员及其家属的签证入境有效期放宽至两年。此外，北京、上海、广州的国际航班数量将加快恢复。

中国国务院下发的相关通知要求各地区"巩固外资在华发展信心"，各部门抓紧制定时间表、路线图。

外商投资下降

去年8月，中国国务院已经印发了被称为"外资24条"的一份"意见"。不过，据彭博社报道，一些国际大企业负责人认为，这些承诺是否能落实才是更关键的。与此同时，随着对中国经济增长前景的忧虑加深，外商对华投资也愈加谨慎。

德国《资本》杂志不久前也分析说，特别是中小企业越来越不愿意对中国新增投资。其原因包括中国国内及地缘政治风险、法律上的不确定性、经济增长停滞等。

据中国商务部的数据，去年中国实际使用外资金额同比下降8%，约1.13万亿元人民币。据路透社报道，这是自2012年以来的首次下降。不过，中国商务部称，这一"规模仍处历史高位"。

中国官媒则批评说，一些外媒因中国近期吸收外资有所下降，便借此炒作"外资撤离"、"中国投资环境恶化"，唱衰中国经济。

而据中国最新数据，今年1月，中国的外商投资同比下降11.7%，至1127.1亿元。

（综合报道）

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