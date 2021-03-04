中国推出演艺圈行为准则

（德国之声中文网）根据中国演出行业协会2月初公布的《演出行业演艺人员从业自律管理办法》，违反明文规范的“劣迹艺人”将受到1年至永久期限的联合抵制，复出前，必须在抵制届满前3个月提出申请，经协会同意后才能继续从事演出活动。

新规的制定方为中国演出行业协会，没有立法权限，所以新推出的《自律管理办法》不具备法律效应。受到约束规范的是中国演出行业协会各会员单位或者个人。按照该协会的自身定义，它是“由中国文化和旅游部主管的国家一级社会团体，是演出单位和演出从业人员自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。”从该组织“服务会员、服务行业”的宗旨中，可以看出它应该是一个维护演出行业利益的协会组织。

虽然不具约束性，《自律管理办法》的重要性却可以从包括央视新闻在内的官方媒体平台的转发与报道看出。德国维尔茨堡大学当代中国问题研究阿博曼（Björn Alpermann）教授评论说，中国共产党认为必须掌管文明进步的大权，在道德领域教育人民。他在接受德国之声采访时表示，出台对艺人的自律管理办法并不令人吃惊，要在“习近平实施强硬的社会政策背景下看待这个话题”。

这意味着，企业家、知识分子以及其它领域人员，过去数年来，只要构成对党的潜在威胁，就会成为打击的目标。他说，在艺人这里，丑闻频频发生，因此，“党认为，鉴于艺人拥有众多粉丝，应承担特殊义务，成为道德榜样”。

他提到的丑闻包括著名女演员郑爽传言在美国代孕、又弃子的消息，这件事在中国国内社媒上炒的纷纷扬扬，发声的人多半谴责郑爽的做法。中国广电部总局主管刊物《广电时评》发表文章表态“不为劣迹者提供露脸的机会”。那时，普拉达不久前刚刚签下郑爽为品牌代言人的合同，事发后毅然踩闸刹车，中断了同她的广告契约。

演艺界据传身家最高的女星范冰冰于2018年被爆料逃税8.8亿元，之后有好一阵从公众的视线里消失。不过最近媒体报导，范冰冰强势回归，人们看到珠宝品牌Daniel Wellington微博官宣上，“范爷”当上该品牌全球第一位女性代言人。也许，她真正返回银幕已为时不远了。

中国第五代导演的杰出代表张艺谋曾因超生犯错误。2013年张艺谋为此被罚款750万元。

以上三人都曾在中国做了公开道歉。阿博曼教授认为，道歉是为了重新得到认可，为复出付出的代价。至于什么人可以复出，什么人则不行，阿博曼认为，“取决于这个人对于政府重要的程度，在这一点上，党有其投机性，即观察人民的意见。”张艺谋返回了艺术圣殿，名利都未受到很大损伤，但这决不是每个人的福分。

本次出台的《演出行业演艺人员从业自律管理办法》明列的15项禁演条款相当细致，比如因酒驾或者无证驾驶者将受到禁演惩处，吸毒、在广告中虚假宣传引人误解、宣扬邪教、搞迷信等等都是劣迹。此外，歪曲历史、侮辱诽谤英雄烈士的行为，以及危害国家统一、主权和领土完整以及国家安全行为，都在被惩罚之列。

这套自律管理办法还提到将设立道德建设委员会，对自律的落实进行监督。一般触犯规定者，会被禁演1至5年，特别严重者将终身不得登台。

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