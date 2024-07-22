中国推出按“自愿、弹性”原则延迟退休年龄

中国推出按“自愿、弹性”原则延迟退休年龄2024年7月22日
（德国之声中文网）7月21日，中国发布"中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定"。其中第46条健全人口发展支持和服务体系中提出，"积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济，创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。 "
《第一财经》等中国媒体指出，这是中央首次将"自愿、弹性"列为延迟退休原则。
中国人退休年龄低于大多数发达国家
按照中国政府在上个世纪50年代颁布的一系列法规，男性退休年龄为60岁，从事白领工作的女性退休年龄为55岁，在生产岗位上工作的女性退休年龄为50岁。尽管在改革开放后，中国政府颁布了诸如教育、卫生、科技方面的骨干人员可以延长退休年龄1-5年的规定，但中国人目前的法定退休年龄仍沿用上个世纪50年代的法规，男性退休年龄比大多数发达国家低5、6年，女性退休年龄就低得更多。比如，美国、意大利、德国、挪威目前的法定退休年龄为67岁，英国、澳大利亚等国的法定退休年龄为66岁，日本、加拿大等国为65岁。
延迟退休与失业率高的矛盾
按照中国官方数据，中国居民人均预期寿命已从1960年的44岁增长到2021年的78.2岁。专家预测，到2050年，中国居民人均预期寿命将超过80岁。这一发展趋势意味着中国将面临养老金预算不断飙升的强大压力。
而另一方面，中国也面临社会就业压力大、年轻人失业率持续处于较高水平的困境。
对于国家延迟法定退休年龄的计划，有网民评论说，" 一边催生，一边失业人口越来越多，一边延迟退休，我们都要认清，这个是人民为ZF服务的年代"。有网民问道："如果延迟退休是老百姓延迟，那么请问决定这个事情被延迟退休的老百姓同意了吗？"
对于官方推进渐进式延迟法定退休年龄改革将"按照自愿、弹性原则"的说法，许多网民也表示质疑。有人认为会"先自愿，后强制，反正得延退。"有网民认为，"自愿，弹性，就是强制。这就比如说领导告诉你原则上不加班，其实就是要加班，你不加班你看看会不会给你穿小鞋，原则上可以请假，原则上休息....."还有网民写道："如果完全按照自愿原则，估计也行不通，因为实行延迟退休政策，最高兴的肯定是单位领导干部，只要干的动，他们在领导岗位上哪怕干到80岁都愿意。而普通职工和民营企业肯定不愿意延迟退休，想退的都是又累又苦的岗位，不想退的都是不干活拿钱又多的岗位，让后面的年轻人怎么活？"
建设生育友好型社会
中共二十届三中全会《决定》第46条还提出"完善生育支持政策体系和激励机制，推动建设生育友好型社会。有效降低生育、养育、教育成本，完善生育休假制度，建立生育补贴制度，提高基本生育和儿童医疗公共服务水平，加大个人所得税抵扣力度。"
2023年，中国人口已经连续两年负增长: 2022年，中国人口从1960年以来首度萎缩，同比减少85万人; 2023年，中国人口萎缩幅度进一步扩大到208万。背后的原因包括出生人口进一步减少至902万人（比2022年少54万人），出生率创平均每千人中新出生6.39人的历史新低。
(综合报道）
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