  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
政治中国

中国推出按“自愿、弹性”原则延迟退休年龄

2024年7月22日

中共二十届三中全会《决定》第46条提出，按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。这一政策引起网民新一轮关于延迟退休年龄的讨论和对官方政策的质疑。

https://p.dw.com/p/4ibUW
中国居民人均预期寿命已从1960年的44岁增长到2021年的78.2岁
中国居民人均预期寿命已从1960年的44岁增长到2021年的78.2岁图像来源: Reinhard Kaufhold/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）7月21日，中国发布"中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定"。其中第46条健全人口发展支持和服务体系中提出，"积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济，创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。 "

《第一财经》等中国媒体指出，这是中央首次将"自愿、弹性"列为延迟退休原则。

中国人退休年龄低于大多数发达国家

按照中国政府在上个世纪50年代颁布的一系列法规，男性退休年龄为60岁，从事白领工作的女性退休年龄为55岁，在生产岗位上工作的女性退休年龄为50岁。尽管在改革开放后，中国政府颁布了诸如教育、卫生、科技方面的骨干人员可以延长退休年龄1-5年的规定，但中国人目前的法定退休年龄仍沿用上个世纪50年代的法规，男性退休年龄比大多数发达国家低5、6年，女性退休年龄就低得更多。比如，美国、意大利、德国、挪威目前的法定退休年龄为67岁，英国、澳大利亚等国的法定退休年龄为66岁，日本、加拿大等国为65岁。

延迟退休与失业率高的矛盾

按照中国官方数据，中国居民人均预期寿命已从1960年的44岁增长到2021年的78.2岁。专家预测，到2050年，中国居民人均预期寿命将超过80岁。这一发展趋势意味着中国将面临养老金预算不断飙升的强大压力。

中国人口老龄化问题十分严重

而另一方面，中国也面临社会就业压力大、年轻人失业率持续处于较高水平的困境。

对于国家延迟法定退休年龄的计划，有网民评论说，" 一边催生，一边失业人口越来越多，一边延迟退休，我们都要认清，这个是人民为ZF服务的年代"。有网民问道："如果延迟退休是老百姓延迟，那么请问决定这个事情被延迟退休的老百姓同意了吗？"

对于官方推进渐进式延迟法定退休年龄改革将"按照自愿、弹性原则"的说法，许多网民也表示质疑。有人认为会"先自愿，后强制，反正得延退。"有网民认为，"自愿，弹性，就是强制。这就比如说领导告诉你原则上不加班，其实就是要加班，你不加班你看看会不会给你穿小鞋，原则上可以请假，原则上休息....."还有网民写道："如果完全按照自愿原则，估计也行不通，因为实行延迟退休政策，最高兴的肯定是单位领导干部，只要干的动，他们在领导岗位上哪怕干到80岁都愿意。而普通职工和民营企业肯定不愿意延迟退休，想退的都是又累又苦的岗位，不想退的都是不干活拿钱又多的岗位，让后面的年轻人怎么活？"

建设生育友好型社会

中共二十届三中全会《决定》第46条还提出"完善生育支持政策体系和激励机制，推动建设生育友好型社会。有效降低生育、养育、教育成本，完善生育休假制度，建立生育补贴制度，提高基本生育和儿童医疗公共服务水平，加大个人所得税抵扣力度。"

为什么许多中国女性不愿意多生孩子？

2023年，中国人口已经连续两年负增长: 2022年，中国人口从1960年以来首度萎缩，同比减少85万人; 2023年，中国人口萎缩幅度进一步扩大到208万。背后的原因包括出生人口进一步减少至902万人（比2022年少54万人），出生率创平均每千人中新出生6.39人的历史新低。

(综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

目前中国现行法定退休年龄为男职工60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁。但是中国平均预期寿命已从1960年的43.7岁提升到2020年的77.93岁。

中国或将延迟退休 男女退休年龄均调至65岁

中国或将延迟退休 男女退休年龄均调至65岁

据中国媒体报道，中国今年可能会在“两会”期间公布调整退休年龄的政策。65岁可能是调整后的最终结果，且男女会趋于同龄。社交媒体上很多中国网友对这一可能出现的政策变动表示不满。有网友表示，“一边疯狂裁员一边延迟退休，很是魔幻”。
政治2024年2月26日
中国的生育成本是否过高，成为智库关心的话题，图为2020年一位中国女性抱著小孩在北京紫禁城外（资料照）

报告：中国育儿成本是世界第二高

报告：中国育儿成本是世界第二高

中国人口去年出现负成长，如何提高生育率成为政府首要解决的问题。但最新的智库报告显示，中国养育孩子的成本高居世界第二，低于哪个国家？
经济2023年5月1日
中国2022年的出生率降至历史新低，再度引发青年婚育的讨论。（资料照）

中国去年生育率降至1.09 再创新低

中国去年生育率降至1.09 再创新低

2022年的中国生育率再创历史新低，许多人担心中国将步上日本社会老龄化和少子化的后尘。中国民众不愿意生小孩的原因究竟为何？
经济2023年8月16日
显示更多