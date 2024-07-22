中国推出按“自愿、弹性”原则延迟退休年龄

中共二十届三中全会《决定》第46条提出，按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。这一政策引起网民新一轮关于延迟退休年龄的讨论和对官方政策的质疑。

（德国之声中文网）7月21日，中国发布"中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定"。其中第46条健全人口发展支持和服务体系中提出，"积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济，创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。 "

《第一财经》等中国媒体指出，这是中央首次将"自愿、弹性"列为延迟退休原则。

中国人退休年龄低于大多数发达国家

按照中国政府在上个世纪50年代颁布的一系列法规，男性退休年龄为60岁，从事白领工作的女性退休年龄为55岁，在生产岗位上工作的女性退休年龄为50岁。尽管在改革开放后，中国政府颁布了诸如教育、卫生、科技方面的骨干人员可以延长退休年龄1-5年的规定，但中国人目前的法定退休年龄仍沿用上个世纪50年代的法规，男性退休年龄比大多数发达国家低5、6年，女性退休年龄就低得更多。比如，美国、意大利、德国、挪威目前的法定退休年龄为67岁，英国、澳大利亚等国的法定退休年龄为66岁，日本、加拿大等国为65岁。

延迟退休与失业率高的矛盾

按照中国官方数据，中国居民人均预期寿命已从1960年的44岁增长到2021年的78.2岁。专家预测，到2050年，中国居民人均预期寿命将超过80岁。这一发展趋势意味着中国将面临养老金预算不断飙升的强大压力。

中国人口老龄化问题十分严重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

而另一方面，中国也面临社会就业压力大、年轻人失业率持续处于较高水平的困境。

对于国家延迟法定退休年龄的计划，有网民评论说，" 一边催生，一边失业人口越来越多，一边延迟退休，我们都要认清，这个是人民为ZF服务的年代"。有网民问道："如果延迟退休是老百姓延迟，那么请问决定这个事情被延迟退休的老百姓同意了吗？"

对于官方推进渐进式延迟法定退休年龄改革将"按照自愿、弹性原则"的说法，许多网民也表示质疑。有人认为会"先自愿，后强制，反正得延退。"有网民认为，"自愿，弹性，就是强制。这就比如说领导告诉你原则上不加班，其实就是要加班，你不加班你看看会不会给你穿小鞋，原则上可以请假，原则上休息....."还有网民写道："如果完全按照自愿原则，估计也行不通，因为实行延迟退休政策，最高兴的肯定是单位领导干部，只要干的动，他们在领导岗位上哪怕干到80岁都愿意。而普通职工和民营企业肯定不愿意延迟退休，想退的都是又累又苦的岗位，不想退的都是不干活拿钱又多的岗位，让后面的年轻人怎么活？"

建设生育友好型社会

中共二十届三中全会《决定》第46条还提出"完善生育支持政策体系和激励机制，推动建设生育友好型社会。有效降低生育、养育、教育成本，完善生育休假制度，建立生育补贴制度，提高基本生育和儿童医疗公共服务水平，加大个人所得税抵扣力度。"

为什么许多中国女性不愿意多生孩子？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2023年，中国人口已经连续两年负增长: 2022年，中国人口从1960年以来首度萎缩，同比减少85万人; 2023年，中国人口萎缩幅度进一步扩大到208万。背后的原因包括出生人口进一步减少至902万人（比2022年少54万人），出生率创平均每千人中新出生6.39人的历史新低。

(综合报道）

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