 中国挑战美国太阳能板关税 遭世贸组织驳回 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2021

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时政风云

中国挑战美国太阳能板关税 遭世贸组织驳回

世界贸易组织驳回了中国对美国限制太阳能电池板进口措施提起的诉讼，原因为何？

Produktion von solarzellen in China

DW.COM

美国与欧盟以「民主联盟」的姿态表示双方将暂停征收报复关税，而为解决市场上钢铝产能过剩的问题，双方共同把矛头指向了中国。

据路透社报道，欧盟计划在9月份取消对中国生产的太阳能光伏板和电池的进口限制。欧洲制造商此前曾要求欧盟延长限入措施，否则将再次向中国倾销产品敞开大门。

在美中贸易战如火如荼之际，欧盟宣布结束对中国进口太阳能板实施了5年的限制令。几家欢喜几家愁，究竟哪方成最大赢家？

（德国之声中文网）中国针对美国限制其太阳能电池板进口，向世界贸易组织 （WTO）提出投诉，世贸组织2日裁定，美国没有违反世界贸易规则，因此驳回中国提出的指控，此案由美方获胜。

路透社报导，世贸3人组成的争端解决小组驳回中国所有4项指控，该小组2日所发布的报告称，中方未能证明美国对特定结晶矽太阳能电池进口采取的保护措施与世贸组织的相关规定不符。

美国前总统特朗普2018年1月宣布对太阳能面板实施4年的关税配额，限制进口数量，以及超过数量的部分加徵关税，税率高达30%。

此措施源自一家破产的美国太阳能制造商在2017年4月所提起的贸易诉讼，该公司宣布自己受到廉价进口产品的伤害，这些产品主要来自亚洲。美国国际贸易委员会当年10月认可了这个说法，促成特朗普最後的决定。

彭博的数据显示，美国客户为了避开 30% 的进口关税，导致中国太阳能板供应商在 2017 年底把产品大量销往美国。

随後，中国对美国的限制措施提出异议，像是指称美国未证实进口增加，和产业受损之间存在因果关系。中方此前表示，美方加徵30%的关税不仅可以视为违反世贸组织有关保障措施的协议，也可以视为侵犯中国的合法权益，也对世贸组织规则和原则的可信度和严谨性产生严重影响。

不过这样的控诉已遭到世贸组织驳回，对於世贸组织的裁定结果，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示欢迎，并在声明中回应称：「我乐见世贸小组裁决中国对美国太阳能防卫措施提出的异议毫无根据并予以驳回。」

她并说「我们必须推动划时代的基础建设投资，让太阳能产业发挥所有潜力，并在创新且能对抗气候变迁的领域，创造高薪的就业机会。」

除非美国或中国提出上诉，否则世贸组织争端解决机构将在60天内采纳小组的报告。

（中央社丶路透社丶彭博社）

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