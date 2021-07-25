中国指责美国应为两国关系陷入僵局负责

（德国之声中文网）本周一（7月26日）在天津举行的中美副外长会谈火药味十足。根据中国外交部官方网页上公布的信息，参与会谈的中国外交部副部长谢锋对美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman，也被译作谢尔曼）表示，中美关系目前陷入僵局，面临严重困难，根本原因就是美国一些人把中国当作“假想敌”。他说：“美方的‘竞争、合作、对抗’三分法就是遏制打压中国的‘障眼法’。对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱，有求于中方时就要求合作；在有优势的领域就脱钩断供封锁制裁；为了遏制中国，不惜冲突对抗。只想解决美方关切的问题，只想得到美方想要的结果，单方面受益，既要坏事做绝，还想好处占尽，天下哪有这样的道理？！ ”

谢锋在会谈中还质问，“美国凭什么以全球民主人权代言人自居？”他说，“美方没有资格在中方面前指手画脚谈民主人权”。

舍曼是美国国务院“第二号人物”。她也是拜登政府上任以来访华的最高阶官员。上周，中国外交部新闻发言人证实舍曼访问天津行程时表示，中国外交部主管中美关系的副部长谢峰将和舍曼举行会谈。之后，中国国务委员兼外长王毅将在天津会见谢尔曼。分析人士指出，中国外交部特意使用“会谈”和“会见”两个词是强调两场见面的内容和级别均有不同。

外交圈内对谢尔曼的中国之行早有预期，但是美国国务院首次公布舍曼此次亚洲之行的行程中并没有包括中国一站。 英国《金融时报》15日报道称，舍曼曾要求在访问中国期间对等会见中国外交部副部长乐玉成，中国却派出副部长谢峰接待，美国因此暂时中止了访问计划。《南华早报》引述美国一位高官的看法称，"高层接触是一种宝贵资源，所以，我们想确保我们能与中国高级官员进行实质性和建设性的交流"。 他强调， "我们相信我们同王毅的会晤能达到这一目标。"

分析人士称，舍曼此行可能有助于为今年晚些时候拜登总统和中国领导人习近平之间进一步交流和会晤奠定基础。拜习会有可能在10月底的G20意大利峰会期间举行。

据美国之音报道，舍曼访华行程确定且对外公布后，上周六（7月24日），美国政府官员表示，天津会谈的目标不是就具体问题进行谈判，而是保持高层沟通渠道畅通。美国官员说，舍曼将在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

同一天，中国国务委员兼外长王毅对外表示：“我要明确地告诉美方，这个世界上从来不存在高人一等的国家，也不应该有高人一等的国家，中国更不会接受任何国家自诩高人一等。如果美国到今天还没有学会如何以平等的态度同其他国家相处，那么，我们有责任和国际社会一道，好好给美国补上这一课。”

昨天（25日），舍曼在动身前往中国之前在推特上向那些在河南省严重洪灾中失去亲人的人表示美国的衷心慰问。

今天举行的两国副外长会谈结束后，中国副外长谢锋在吹风会上表示， 中方向美方提出两份清单，一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单，一份是中方关切的重点个案清单。



在纠错清单里，中方敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。

在中方关切的重点个案清单里，中方主要就中国部分留学生赴美签证遭拒，中国公民在美遭受不公正待遇等个案向美方表达严重关切，要求美方尽快解决，切实尊重、保护中国公民和机构在美的合法权益。

中国外交部发言人赵立坚在新闻例会上表示，中美副外长会谈中除了阐述对中美关系的原则立场，敦促美方改变极其错误的对华认知和极其危险的对华政策，中方还重点就美方在新冠病毒溯源、台湾、涉疆、涉港、南海等问题上的错误言行，向美方再次表达强烈不满，要求美方立即停止干涉中国内政，停止损害中国利益，停止踩红线和玩火挑衅，停止打着价值观幌子搞集团对抗。他说：“我们敦促美方千万不要低估14亿中国人民维护国家主权安全和发展利益的坚强决心、坚定意志和强大能力。总体看，这次会谈深入坦率，增进了对彼此立场的了解，对争取下一阶段中美关系健康发展是有益的。”

（美联社、路透社等）

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