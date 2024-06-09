中国指责美国将南中国海地区拉入“军备竞赛漩涡”

在老挝参加东亚合作系列高官会期间，中国副外长孙卫东表示，美国是南中国海地区最大的安全挑战，其部署中程导弹系统的做法将地区拉入“军备竞赛的漩涡”。最近一段时间，中国和菲律宾在主权争议地区的摩擦不断，美国则对盟友马尼拉表示支持。

（德国之声中文网）中国外交部副部长孙卫东在周日发表的讲话中表示，南中国海海域最大的安全挑战来自美国，其军事部署将该地区拉入“军备竞赛漩涡”。

最近中国与美国盟友菲律宾之间的海上摩擦，使得战略意义极高的南中国海地区成为了华盛顿和北京之间的潜在冲突点。

孙卫东在老挝万象参加完东亚合作系列高官会之后接受媒体采访时指出，目前南海地区“最大的安全挑战来自区域外”，他批评美国“从地缘政治目的出发，操弄集团政治和阵营对抗，推进在南海军事部署和行动，挑唆激化涉海分歧和矛盾，损害沿岸国正当权益”。

这位副外长还表示，美国在该地区部署中程导弹系统的举动“将本地区拉入军备竞赛漩涡，将整个亚太地区至于地缘冲突的阴影之下”，并称这是“开历史倒车”。

他补充强调，中国致力于通过对话妥善处理南海争端，管控争议。

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今年4月，菲律宾在与盟友美国的高层会晤中表示，将坚定维护在南中国海的主权权利，并指责中国升级了对菲律宾的“骚扰”。

每年都有大约3万亿美元的货物经由南中国海运输，中国对几乎整个海域提出主权要求，并部署了数百艘海警船，远至距离中国大陆1000公里的海域，以维护其所谓的管辖权。

菲律宾和中国在过去一年里多次在马尼拉专属经济区内的争议地区发生冲突。中国经常指责菲律宾侵入其领土，而马尼拉及其盟友则谴责北京的所谓侵略行为。美国表示将与马尼拉站在一起。



（路透社）

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