中国持续「铲除」新疆清真寺　美吁各国抵制　

(德国之声中文网) 自从中国政府于今年初通过一项伊斯兰教汉化的5年计划后，中国各地陆续传出政府毁坏清真寺的新闻，其中以新疆的情况最为严重。 德国之声上个月报导，透过卫星影像的比对，已证实新疆有2座历史超过500年的清真寺在2018年遭中国政府大规模破坏。

为了进一步追查各地清真寺遭破坏的程度，英国媒体《卫报》 (Guardian) 与调查性报导网媒Bellingcat合作，透过比对Google Earth与美国卫星影像公司Planet Labs系统内的卫星影像， 发现在2016到2018年间，至少有31间位于新疆的清真寺及2个大型圣祠遭中国政府大规模毁坏或完全拆除。 其中，15间清真寺遭中国政府完全拆除，其余16间清真寺则是门楼、穹顶与尖塔的结构被拆除。

《卫报》报导，往年在斋戒月期间，都会有上千名维吾尔人从新疆和田地区前往位于新疆塔克拉玛干沙漠边缘的伊玛目阿西姆之墓 (Imam Asim shrine) ，向这位8世纪的伊斯兰圣战士祈求健康、多子及忏悔。 然而，该座圣祠周围目前已「人去楼空」。 不仅原有的清真寺及其他建筑物都遭拆除，原本会前来朝圣的维吾尔人也都销声匿迹。

长期研究中国伊斯兰教发展的诺丁汉大学教授图姆 (Rian Thum) 在推特上发文表示，中国政府摧毁新疆圣祠及清真寺的行为，是直接摧毁维吾尔文化的表现。 他写道: 「正如中国政府在新疆推动的其他政策，政府大规模毁坏清真寺及圣祠的策略不仅是摧毁现代维吾尔人的文化，也是在彻底毁掉它们的历史与未来。 」

中国否认大规模摧毁清真寺

中国外交部周二 (5月7日) 在例行记者会上严正驳斥指控其大规模摧毁清真寺的相关报导。 中国外交部发言人耿爽表示，中国实行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚决反对与打击宗教极端思想。 他强调: 「中国现在有2000多万穆斯林，3万5千多座清真寺，广大信教群众可以依法自由地从事宗教活动。 希望有关媒体不要热衷于传播小道消息和道听途说。 」

中国的环球时报也在同一天发布相关报导，引述中国驻土耳其大使邓励今年2月的发言，表示新疆目前有超过25,000个宗教场所，其中包含24,400座清真寺。 此外，邓励当时也说新疆有8个宗教教育机构，并以不同语言发行伊斯兰经典。 该报导引述耿爽的发言表示: 「中国会持续得打击极端的宗教思想，依据法律保障宗教信徒的一般需求及传统。 」

美中在联合国互别苗头

联合国原住民议题常设论坛本周二进行会员国选举时，美国以中国打压新疆穆斯林为由，欲联合各国抵制北京参与联合国原住民议题常设论坛的资格。 此消息一出，立即引起中方强烈不满。 这是华盛顿与北京过去2周来，第二次因新疆再教育营的议题在联合国公开槓上。 上周美国因为邀请世界维吾尔代表大会的主席多里坤‧艾沙 (Dolkun Isa) 到联合国原住民议题常设论坛发表演说，激怒了中国。

法新社报导，美国驻联合国外交官尼莫夫 (Courtney Nemoff) 周二表示，联合国原住民议题常设论坛应该将中国对新疆穆斯林社群的打压，纳入是否该取消中国会员资格的考虑当中。 尼莫夫说: 「美国对于有上百万名维吾尔人、哈萨克人、吉尔吉斯人及其他少数民族穆斯林在新疆再教育营中受虐的情形感到震惊。 这样的暴行必须马上停止，我们也呼吁此论坛的各成员国将这个讯息纳入考虑。 」

一名中国外交官在发言时严正驳斥美国的指控，表示中国强烈反对美方做出的不合理指控跟诽谤，并强调世界维吾尔大会的主席艾沙是美国派来以不实指控诽谤中国的 「恐怖份子」。 艾沙在上周的演说中指出中国政府不仅剥夺了新疆维吾尔人的宗教自由，并将他们关在一个「露天监狱」(open-air prison) 中。

然而在周二的大会上，尽管美国尽可能游说各国不要把票投给中国，最后中国仍然当选为联合国原住民议题常设论坛的会员国。