中国持续施压 澳大利亚首次上告WTO

(德国之声中文网) 澳大利亚周三(12月16日)表示，将要求世界贸易组织(WTO)调查中国对进口大麦施加的关税。

这是澳大利亚首次向WTO提出申诉，但澳大利亚贸易部长伯明翰 (Simon Birmingham)警告，随着中澳关系继续恶化，其他部门可能会采取进一步行动。

他说，北京对来自澳大利亚的大麦征收80%的关税「缺乏依据，没有事实和证据支撑」。

伯明翰表示：「我们非常有信心，根据我们整理出来的证据、数据和分析，澳大利亚的理由非常充分。」

澳大利亚榖物生产业协会支持政府上告WTO的决定，并称中国的关税可能会在未来5年带给榖物业19亿美元的损失。

但是就算澳大利亚这么做，解决争端也可能需要数年时间，这期间澳大利亚恐怕面临中国对此进行报复性索赔，导致恶化双边关系进一步恶化。

中国认为，这些榖物是在澳大利亚政府补贴下生产的，并且以低于成本的价格出售，所以要征收反倾销税。

在最近的一场旱灾之前，澳大利亚每年对中国大麦出口额约为10亿美元，最主要的是用于制造啤酒。

法新社报导， 专家表示，中国大麦自产量只有20%左右，因为担心过度依赖进口，北京自2018年以来一直在考虑限制澳大利亚大麦进口。

澳中关系正处于1989年天安门事件以来的最低谷，北京对澳大利亚产品推出了一系列经济制裁。

虽然中国政府称每起纠纷都只是技术问题，但澳方认为，这些制裁是中国为了报复澳大利亚在今年初呼吁调查新冠病毒起源，并且压制澳大利亚针对中国在澳洲与亚太地区扩张影响力的反击能力。

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)表示，北京尚未证实环球时报近日关于澳大利亚煤炭遭到正式封杀一事的报道是否为真。澳大利亚价值数十亿美元的煤炭出口目前正受到非正式禁令的影响。

莫里森表示，如果报导为真，北京显然违反了世贸组织的规则以及双方的自由贸易协定。

中国外交部15日表示，对澳大利亚采取的任何贸易措施都「符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为」。

外交部发言人汪文彬说:「近期我们屡屡听到澳方以所谓『受害者』自居，不断对中方进行影射、指责，这完全是混淆视听、倒打一耙。中方对此绝不接受。」

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



邹宗翰/张慈 (法新社等)

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