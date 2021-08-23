中国持续整顿科技巨头 滴滴、京东组建工会

（德国之声中文网）在中国电子商务巨头京东于8月30日召开第一届工会会员代表大会后，路透社报导，中国叫车巨头滴滴出行也传出将成立工会。在工会组织较为罕见的中国，这对当地科技产业而言，是一个开创性的举措。

中国监管机构近来对国内几间最大的科技公司采取了严厉措施，除了启动一系列反垄断调查并祭出高额罚款外，还批评它们剥削工人及侵犯消费者权益的政策。

为了呼应中国国家主席习近平最近提出的「共同富裕」倡议，政府也鼓励大企业分享财富，以缓解中国国内贫富不均的现象。

路透社报导，两位消息人士说，滴滴成立工会的计划上个月在一个内部论坛上宣布，最初它将由北京总部的员工管理，并由政府支持的中华全国总工会指导。滴滴过去长期被中国媒体批评司机不公平的薪资待遇，而滴滴也在4月时成立了一个「司机生态发展委员会」，进一步推动司机收入稳定、透明。

北京市总工会下属的《工人日报》则报导，京东于上个月30日召开第一届京东集团工会会员代表大会，标志着京东集团工会的正式成立。会议上有90名工会会员代表投票选出了京东集团第一届工会委员会委员和经费审查委员会委员。

京东有一些地方单位在过去几年建立了小型工会，而这一个新的集团工会将进行统筹规划。

中国政府整顿科技公司工作文化

路透社报导称，滴滴和京东应是迄今为止建立全公司工会的中国企业中最大的科技公司之一，具有相当的指标性。彭博社则报导，有知情人士表示，美团也在研究成立内部劳工权益组织的可行性。阿里巴巴集团员工也在其公司论坛上呼吁成立工会。

对此，阿里巴巴并无向彭博社做回复。美团则是在电子邮件中表示，美团专注于倾听并帮助外卖骑手。

阿里巴巴旗下的饿了麽以及美团皆是中国最大的食品外卖平台之一。他们对外卖员的待遇受到中国各界批评，因为这些外卖员大多没有基本的社会和医疗保险。

中国政府近来推动了多项针对大型科技公司的工作文化的整顿。今年7月，中华全国总工会和其他七个中国政府高层部门首次发布了关于保障临时工权利的指导意见，并建议工会可以在帮助临时工与企业谈判方面发挥作用。

此外，中国最高法院8月时也指「996」的加班做法为非法行为。996即每周六天从上午9点工作到晚上9点，是许多中国科技公司普遍采用的政策。

路透社报导，在中国，所有工会都必须在中华全国总工会注册，而且主要局限于制造业和运输业等产业。然而中华全国总工会在为工人争取更好条件上的记录经常受到批评。

总部设在香港的《中国劳工通讯》的研究员Aidan Chau向路透社表示，中国工会大多关注在如何缓解员工的不满以及如何促进工作安全等事项——他们很少为工人权益直接去挑战公司。

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。