中国持有的美债降到1万亿以下

（德国之声中文网）美国财政部周一（7月18日）公布的数据显示，5月份中国持有的美国国债规模从4月份的1万亿美元降至9,808亿美元，减少了近230亿美元，比去年同期减少了近1000亿美元，同比下降了9%。

这是自2010年以来中国的美国国债持有量首次跌破1万亿美元，也是中国第6个月连续减持。

不过，《华尔街日报》报道，若算上间接持有的美国国债，中国的持有量很可能仍然超过1万亿美元。例如，比利时是美国国债的第8大持有国，持有量为2,680亿美元，分析人士称其中一部分来自中国。中国还持有由美国政府担保的机构债务。

美国财政部的数据还显示，今年5月，外国持有的美国国债总额从4月份的7.455万亿美元下降至7.421万亿美元。

美国国债的最大海外持有国日本也一直在减持，日本的美国国债持有量同比下降了4%，至1.21万亿美元。路透社报道称，虽然中国和日本都在减持美国国债，但其10年回报率没有上升，反而微降，意味着对其需求并未降低。

与此同时，美国居民也在减持国家债券，数据显示，今年4月份美国公民抛售了356亿，5月份抛售了228亿美元的国债。

（综合报道）

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