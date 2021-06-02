中国拼疫苗研发 21款进入临床试验

(德国之声中文网) 中国国家卫生健康委副主任曾益新对新华社表示，中国有21款新冠疫苗进入临床试验阶段，4款获批附条件上市，3款获批紧急使用，8款疫苗在国外获批开展Ⅲ期临床试验，1款mRNA疫苗在国外获伦理批准。

他提到这些疫苗「实现了境外临床试验灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗技术路线的全面覆盖」。

曾益新强调中国疫苗研发创纪录，「从启动，到全球首个开展临床研究，仅用时2个月；到我国历史上首次开展疫苗紧急使用，仅用时4个月；到我国历史上首次开展疫苗境外Ⅲ期临床试验，仅用时5个月；到获批附条件上市，仅用时11个月」。

过去一般疫苗研发到核准上市可能需要10年左右的时间，但是在新冠疫情突发状况下，各国疫苗加快进度，紧急审批做使用的案例成为常态。

曾益新提到，中国严密监测病毒变异情况，提前做好新冠病毒严重变异株疫苗的研发工作，目前技术上也在开展鼻喷和雾化吸入式新冠疫苗。

公共产品? 疫苗外交?

曾益新指出，中国把疫苗当做「全球公共产品」，目前已向全球供应超3.5亿剂，向80多个国家捐赠，向40多个国家出口。根据美联社6月6日的报导，中国最近一次的捐赠是给斯里兰卡100万剂中国国药疫苗。

不过中国与其他疫苗研发国家被世卫暗指进入「疫苗外交」，成为巩固地缘政治势力的工具，也担心因此影响世卫COVAX全球疫苗供应计划的进度，无法使贫穷的国家获得足够的疫苗。

同时间，中国正在加快疫苗接种进度，曾益新表示，中国国内接种的总数量已有7亿多剂次，「但每百人接种的比例并不领先」，需要「根据境内外疫情形势，统筹兼顾国内国际需求，合理调配疫苗供应」。计划是在年底前让至少70%的目标人群接种。

中国疫苗有效性争论

许多西方媒体多次质疑中国疫苗的有效性，以塞舌尔或是巴林等国为例，指出这些大量使用中国疫苗的国家新冠感染率并未下降。

曾益新指出，根据国际医学期刊《美国医学会杂志》5月26日发表国药中生研发的两款灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果，数据显示，两款灭活疫苗保护效力分别为72.8%和78.1%。

他也则以智利和巴西为例，指出中国疫苗对防范疫情相当有效。他强调，两国在施打科星疫苗之后，死亡、有症状和住院的人数均大幅下降。

(综合报道)

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