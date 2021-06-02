 中国拼疫苗研发 21款进入临床试验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2021

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时政风云

中国拼疫苗研发 21款进入临床试验

在新华社的专访中，中国卫健委官员说明正在研发的21款疫苗，也强调国际合作上，中国疫苗扮演的重要角色。

Chinas Impfstoff Sinopharm

中国卫健委正向世卫组织倡议，根据全球疫情防控的实际情况，对新冠疫苗进入紧急使用清单的规则适时作出调整。「比如，对于动物实验、Ⅰ/Ⅱ期临床试验效果很好，生产也完全符合GMP标准，就应该考虑豁免Ⅲ期临床试验，以中和抗体作为替代指标，这样能大幅度提升疫苗的供应量。」

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中国科兴公司董事长尹卫东周五（6月4日）接受中国央视（CCTV）采访时说，中国已批准在3至17岁的人群中紧急使用科兴生物的新冠疫苗。何时向年轻群体提供疫苗取决于卫生部门制定的疫苗接种策略。

南非总统2日表示世卫核准科兴疫苗是「关键的一步」，并再次呼吁制药商放弃新冠疫苗知识产权的重要性。同日，中国国药集团宣布，可望在下半年提供全球超过10亿剂疫苗。

在4月10日的一场演讲中，中国疾控中心主任高福呼吁各界关注mRNA疫苗技术。作为官方代表，他还罕见地指出“要考虑解决现有疫苗保护率不高的路径”，提出了几种不同技术疫苗交替接种的建议。不过中国官媒立刻回应强调不要「误读」。

根据发表在美国医学杂志上的最新研究，中国国药集团研发的两款疫苗保护力均超过70%。但一些专家指出，这份研究的受测者主要为年轻男性，女性样本明显不足。另一份乌拉圭的初步研究显示，中国科兴疫苗预防新冠患者死亡的有效率超越辉瑞疫苗。

美国两家重量级媒体两天以塞舌尔为例，报导这个世界上新冠病毒疫苗接种率最高的国家在接种国药疫苗后感染病例却出现激增，质疑这个中国疫苗的有效性。

(德国之声中文网) 中国国家卫生健康委副主任曾益新对新华社表示，中国有21款新冠疫苗进入临床试验阶段，4款获批附条件上市，3款获批紧急使用，8款疫苗在国外获批开展Ⅲ期临床试验，1款mRNA疫苗在国外获伦理批准。

他提到这些疫苗「实现了境外临床试验灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗技术路线的全面覆盖」。

曾益新强调中国疫苗研发创纪录，「从启动，到全球首个开展临床研究，仅用时2个月；到我国历史上首次开展疫苗紧急使用，仅用时4个月；到我国历史上首次开展疫苗境外Ⅲ期临床试验，仅用时5个月；到获批附条件上市，仅用时11个月」。

过去一般疫苗研发到核准上市可能需要10年左右的时间，但是在新冠疫情突发状况下，各国疫苗加快进度，紧急审批做使用的案例成为常态。

曾益新提到，中国严密监测病毒变异情况，提前做好新冠病毒严重变异株疫苗的研发工作，目前技术上也在开展鼻喷和雾化吸入式新冠疫苗。

公共产品? 疫苗外交?

曾益新指出，中国把疫苗当做「全球公共产品」，目前已向全球供应超3.5亿剂，向80多个国家捐赠，向40多个国家出口。根据美联社6月6日的报导，中国最近一次的捐赠是给斯里兰卡100万剂中国国药疫苗。

不过中国与其他疫苗研发国家被世卫暗指进入「疫苗外交」，成为巩固地缘政治势力的工具，也担心因此影响世卫COVAX全球疫苗供应计划的进度，无法使贫穷的国家获得足够的疫苗。

同时间，中国正在加快疫苗接种进度，曾益新表示，中国国内接种的总数量已有7亿多剂次，「但每百人接种的比例并不领先」，需要「根据境内外疫情形势，统筹兼顾国内国际需求，合理调配疫苗供应」。计划是在年底前让至少70%的目标人群接种。

Chinas Impfstoff Sinopharm

曾益新说，中国疫苗在90余个国家和地区获批上市或紧急使用，2个疫苗，国药和科兴则获批列入世卫组织紧急使用清单。

中国疫苗有效性争论

许多西方媒体多次质疑中国疫苗的有效性，以塞舌尔或是巴林等国为例，指出这些大量使用中国疫苗的国家新冠感染率并未下降。

曾益新指出，根据国际医学期刊《美国医学会杂志》5月26日发表国药中生研发的两款灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果，数据显示，两款灭活疫苗保护效力分别为72.8%和78.1%。

他也则以智利和巴西为例，指出中国疫苗对防范疫情相当有效。他强调，两国在施打科星疫苗之后，死亡、有症状和住院的人数均大幅下降。

(综合报道)

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