中国拟邀欧洲驻华外交官组团访问新疆

（德国之声中文网）这是中国第一次邀请西方外交官组织大型团队前往新疆参访，以应对来自国际社会和人权组织对其设置的再教育营的批评。联合国专家称这些再教育营是拘押中心，那里关押着超过百万名维吾尔人和其他穆斯林。

多个外交界的消息源说，这次参访安排在3月底，已经非正式地发出邀请，并特别邀请了各国大使。中国政府还没有详细地说明参访地点，以及参访对象。其中一个消息源认为非正式邀请是试探一下外交官们是否有兴趣。

同时，也还不知道欧洲外交官是否接受邀请，以及如果接受邀请将派出多少人前往参访。

去年，十多位西方国家驻北京大使，包括来自法国、英国、德国和欧盟的使节，写信给中国政府，要求与中共新疆维吾尔自治区党委书记陈全国会面，讨论他们关心的新疆人权状况。

外交官员表示，中国政府从来没有回应那封信，除了公开指责其违法了外交规范。

目前尚不清楚这次参访计划里是否包括了会见陈全国的议程。

"为了增进欧洲方面对新疆的经济和社会发展成就的了解，提升双方的了解和合作，中国计划近期邀请欧洲驻中国外交官员参访新疆。"中国外交部在发给路透社的一份声明中说。

外交部说，参访日期和其他细节都有待确定。

声明说："百闻不如一见。"

欧盟驻华代表团拒绝对此发表评论。

周四开始，中国国家主席习近平将赴意大利、摩纳哥和法国进行国事访问。

"幸福生活"

中国政府进一步为在新疆的所作所为辩护，称其意在防范伊斯兰极端势力的威胁，将拘押营称为职业培训中心。

外交部说，中国政府相信，通过这次访问，欧洲驻华外交官将亲眼见到新疆的稳定、秩序与和平，以及新疆人民的幸福生活。

有了解相关事务的外交人士指出，从此前外交官访问新疆时中国官媒拍摄的照片以及撰写的报道看，他们担心欧洲驻华外交官参访新疆将会再次被中国政府利用作宣传目的。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



一位外交官说，"假如我们只是被描绘为前往支持这些拘押中心，这样的访问毫无意义。"

路透社获悉，本周一在布鲁塞尔的午餐会上，欧盟国家外交部长们对中国外交部长王毅表达了对新疆现状的担忧。

王毅力图聚焦于一系列合作计划与协议签署，但欧盟各国外交部长强调人权问题以及维吾尔人处境，询问他们被关押起来的原因，以及关于中国打压穆斯林的报道。

一位欧洲外交官说，王毅的回答不能令人满意。

这位外交官透露，王毅说中国是一个人口众多的大国，难免会有个别人抱怨遭遇不公。而且，中国是一个发展中国家，在新疆采用的措施针对的不是维吾尔人而是极端分子。

"他对我们的担忧感到困惑。"这位外交官说。

中国国家总理李克强下月将会赴布鲁塞尔出席一场中欧峰会。

今年以来，已经有两个包括欧洲外交人士的团队往前新疆参访。其中一个规模较小。另一个规模稍大，包括来自匈牙利和希腊的多国外交官参加。

另外还有至少两次外国外交官员访问新疆。

一位参加了中国政府组织的访问团的外交官说，在整个访问过程中，中国官媒记者一直跟随左右，拍摄并试图访问。"根本无法避开他们。"这位外交官说。

欧洲外交官同时也担心，他们将被带到以前参访过的同样的地方。中国政府对那些地方严密控制，对访问行程精心设计，其中包括路透社记者今年1月参加的一次访问。

另外一位了解这次邀请的外交官说，"重复访问同样的地点毫无意义。"

中国的外交努力还包括上月底在北京举行的一场记者会。与会人士对路透社记者说，两位曾被关押在再教育中心的人士，当着西方外交官的面，讲述了他们如何从极端伊斯兰主义获得拯救。

张平/叶宣（路透社）