中国拟禁止非公有资本参与新闻产业

（德国之声中文网）中国国家发展改革委员会在10月8日于官网上发布公告，将向社会公开征求对《市场准入负面清单（2021年版）》意见，并「欢迎各界人士踊跃参与建言献策」。

将对新闻采编播发设限

《清单（2021 年版）》列有禁止准入事项6项，许可准入事项111项，共计117 项。其中，今年新增的禁止准入事项第六项提到，「禁止违规开展新闻传媒相关业务」，对于非公有资本参与新闻采编播发等业务设立限制。

对于该事项的描述涉及了6个方面，非公有资本不得从事新闻采编播发业务；不得投资设立和经营新闻机构；不得经营新闻机构的版面、频率、频道、 栏目、公众账号等。非公有资本也不得从事涉及政治方向、舆论导向和价值取向等事件的新闻实况直播业务；不得引进境外主体发布的新闻，也不得举办新闻舆论领域论坛峰会和评奖评选活动。

去年已限制互联网新闻业务

在过去的版本，已经有过类似的限制。以2020版负面清单为例，其「禁止准入类『第五项』禁止违规开展互联网相关经营活动」中曾提及，非公有资本不得介入互联网新闻资讯采编业务；任何组织不得设立中外合资经营、中外合作经营和外资经营的互联网新闻资讯服务单位。

此外，《市场准入负面清单（2021年版）》还包括了对金融、互联网相关经营活动，以及不符合主体功能区建设要求的各类开发活动的限制。

与去年相比减少6项

负面清单制度适用于中国和外国投资者，与去年度的清单相比，涉及的事项减少了6项。此制度2018开始实施，自2019年起中国政府每年更新市场准入负面清单，该清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不得办理有关手续；对许可准入事项，可由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

(路透社、人民网)

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