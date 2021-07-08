 中国拟开发海空自主核武　美忧破坏战略稳定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2021

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中国拟开发海空自主核武　美忧破坏战略稳定

美国裁军大使表示，北京可能很快就会获得新型的核武，虽然数量不及美俄，但危险性有过之而无不及。

Parade 70 Jahre Volksrepublik China

中国拟发展像俄罗斯的现代核武器，图为2019年中国建国70年阅兵。

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熟知国防预算的人士指出，为了威慑中国，拜登将改变传统预算的分配方式，替核武现代化挹注资金。

美官方回应媒体报道有关中国甘肃出现的百多个导弹发射，呼吁中国不要透过发展核武展开军备竞赛。中方官媒则指出，“北京没义务回应华盛顿的猜测！”

过去中国通过民用商业途径，获取美国半导体技术後转为军用。对此，美国将收紧对华出口限制，中美关系再添紧张。

路透社披露，中国的华大基因收集一项全球数百万孕妇使用的产前测试收集的基因数据，并疑似与中国解放军分享相关资讯。消息传出後，部分使用者表达忧虑。

（德国之声中文网）美国驻日内瓦裁军谈判会议大使伍德 （Robert Wood）表示，中国正在考虑开发先进的「海空自主核武系统」。他说，这可能会破坏「全球战略稳定」。

伍德表示，这类核武像是水下无人机和靠核动力运行的导弹，过去不曾在中国发展，但未来可能很快成为北京武器库的装备。

他还说，卫星图像显示中国在该国西北部建造了119个新的导弹发射井，与存放其现有核武器的发射井类似，「令人非常担忧」。

五角大楼去年估计，中国已经拥有200多枚核弹头，过去10年这个数字翻倍。

伍德说：「这不是中国10年前的情况。」他还提到，中国现在「正在追求与俄罗斯人一直在追求的一些核动力运载系统类似的武器」。他怀疑中国正在效仿俄罗斯，研究对抗美国弹道武器防御系统的新方法。

有什么解决方案？

伍德认为，问题在于，虽然俄罗斯和美国之间拥有超过11000枚核弹头，但双方有「解决这些问题的框架」，但与中国并没有。

他强调：「除非中国与美国坐下来进行双边会谈，否则破坏性军备竞赛的风险将继续增加，这对任何人都没有好处。」

尽管伍德表示，中国声称自己是「一个负责任的核大国」，只有防御能力，但「中国其行与其言背道而驰」。

他警告：「核大国之间直接谈论才能减少核危险和避免误判符合所有人的利益。」

（美联社, 法新社）

 

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