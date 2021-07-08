中国拟开发海空自主核武　美忧破坏战略稳定

（德国之声中文网）美国驻日内瓦裁军谈判会议大使伍德 （Robert Wood）表示，中国正在考虑开发先进的「海空自主核武系统」。他说，这可能会破坏「全球战略稳定」。

伍德表示，这类核武像是水下无人机和靠核动力运行的导弹，过去不曾在中国发展，但未来可能很快成为北京武器库的装备。

他还说，卫星图像显示中国在该国西北部建造了119个新的导弹发射井，与存放其现有核武器的发射井类似，「令人非常担忧」。

五角大楼去年估计，中国已经拥有200多枚核弹头，过去10年这个数字翻倍。

伍德说：「这不是中国10年前的情况。」他还提到，中国现在「正在追求与俄罗斯人一直在追求的一些核动力运载系统类似的武器」。他怀疑中国正在效仿俄罗斯，研究对抗美国弹道武器防御系统的新方法。

有什么解决方案？

伍德认为，问题在于，虽然俄罗斯和美国之间拥有超过11000枚核弹头，但双方有「解决这些问题的框架」，但与中国并没有。

他强调：「除非中国与美国坐下来进行双边会谈，否则破坏性军备竞赛的风险将继续增加，这对任何人都没有好处。」

尽管伍德表示，中国声称自己是「一个负责任的核大国」，只有防御能力，但「中国其行与其言背道而驰」。

他警告：「核大国之间直接谈论才能减少核危险和避免误判符合所有人的利益。」

（美联社, 法新社）

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