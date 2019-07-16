中国拟加购美国农产品 特朗普愿望成真?

(德国之声中文网) 21日，中国官方媒体新华社报导，中国企业已经向美国出口商就采购农产品询价，料将购买更多美国农产品。此外，这些中国企业也根据国务院关税税则委员会相关规定，申请排除拟采购部分的美国农产品被加征的关税。国务院关税税则委员会将组织专家，对企业提出的排除申请进行评审。

报导称，近期，美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。另一方面，有关中国企业也有意继续自美进口部分农产品，以满足中国消费者需要。报导结尾道: 「中方有关部门表示，希望美方与中方相向而行，切实落实美方有关承诺。」

报导中并没有进一步说明有哪些农产品将会受到影响，或是购买规模有多大。

中国官媒环球时报总编胡锡进在推特上用英文说，据他所知，中国进口商正在安排购买更多美国农产品。他认为，当中美双方近日互相释出善意，这是中方的一大举措，预期中美贸易谈判很快便会重新启动。



中国这个月初向美国购买大量高梁。7月18日，美国农业部数据显示，这是中国四月以来做的最大笔采购案。但是另一方面在同一数据当中，中国也在同一个月取消进口9853噸美国大豆，是中国进口大豆4月以来首次呈现「周单位的净取消」。

美国总统特朗普在G20大阪峰会与国家主席习近平见面之后，声称将停止对中国商品加征新关税，而中国也同意要购买更多美国农产品。7月11日，特朗普谴责中国没有按照承诺购买美国农产品。

上周五(7月19日)，特朗普表示美国财务长姆努钦与中国代表进行对谈十分顺利。中国也确认了副总理刘鹤与商务部长钟山在周四与美方代表姆努钦和莱特希泽通电话的消息，也表示正在讨论面对面会谈的相关事宜。

罗法/夏立民(法新社、路透社)