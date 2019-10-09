中国拘捕一名日本教授 指控从事间谍活动

（德国之声中文网）日本内阁官房长官须贺芳秀（YoshihideSuga）周一（10月21日）告诉媒体，"日本驻华大使馆证实，一名40多岁的日本男子于9月在北京被中国当局拘捕，原因是（涉嫌）违反中国法律。"

须贺芳秀没有具体指明中国对这名男子的指控，但日本媒体已经确认他是北海道大学的一名教授，被指控涉嫌从事间谍活动。

据日本媒体报道，该男子曾于日本防卫省的智库、防卫研究所及外务省工作。

须贺芳秀说："我们正在根据保护日本侨民的框架，与（这名男士及）领事会商，并与其家人进行沟通。但是，鉴于此案性质，恕不谈论更多细节。"

迄今为止，中国官方尚未对此案作出公开评论。

自从习近平主席上台以来，中国一直以保护国家安全的名义加强对外国组织和个人的监控，尤其是2014年制定反间谍法、2015年实行新的国家安全法之后。

观看视频 02:10 分享 陷入外交战的加拿大人 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3A6qi 陷入外交战的加拿大人

中国政府被指控将拘捕外国人作为政治工具。指控者包括加拿大总理特鲁多，最近他谴责中国进行"人质外交"。

去年12月，应美国司法部门要求，加拿大逮捕中国华为高管孟晚舟。随后，加中关系恶化。孟晚舟被捕9天以后，中国拘捕留了两名加拿大人，并指控他们从事间谍活动。

延伸阅读：律师指摘執法問題 孟晚舟引渡案再暂缓?

和这两名加拿大人一样，一连串外国人先后在中国遭到拘捕，被指控从事间谍活动或企图窃取国家机密。

澳大利亚作家杨军（Yang Jun，笔名杨恒均 ）今年1月从美国到中国后被拘押。9月，中国当局确认他因涉嫌从事间谍活动而被正式逮捕。

延伸阅读：杨恒均案受关注 澳总理:不因捍卫国民权益道歉

2017年，中国当局还以涉嫌从事"非法活动"为名拘捕留了6名日本公民。

据共同社和《朝日新闻》报道，自2015年以来，至少有13名日本公民（全部为平民）以包括间谍罪在内的各种罪名在中国被拘捕。

因为历史问题和领土纠纷，中日关系时常紧张，但最近有所改善。习近平预计将于明年初访问日本

张平/ 达扬 （法新社）