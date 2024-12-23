中国拒绝瑞典检方登上“伊鹏3号”调查

瑞典检方请求登上涉嫌破坏波罗的海海底电缆的中国货船“伊鹏3号”调查，但未获中方许可。而就在不久前，还有消息显示中方曾允许丹麦、德国、瑞典等国的代表登船。

（德国之声中文网）近日，瑞典检方要求登上中国货船“伊鹏3号”进行调查的请求未获中方批准。瑞典外交部长玛丽亚·马尔默·斯特内加德对媒体表示，中方未允许瑞典检察官和警方在船上开展调查工作。而在此前的12月19日，丹麦外交部长曾表示，中国已允许丹麦、德国、瑞典等国的代表登上停靠在波罗的海超过一个月的中国货船。

当时瑞典警方曾发表声明称，“中国当局的代表正在船上进行调查，并邀请瑞典当局以观察员身份参与”，强调瑞典警察不会在船上采取任何检查措施，当时的行动也并不是由瑞典主导的初步调查的一部分。

此前，中国散装货轮“伊鹏3号”在今年11月涉嫌破坏2条海底电缆被瑞典当局通缉。瑞典及中国外交官持续针对此事沟通，该艘货船也因此在丹麦和瑞典中间的卡特加特海峡公海地区停泊了超过一个月的时间。

未获登船许可

瑞典检察官亨里克·瑟德曼表示，由于检方无法登船，调查人员既无法与船员对话，也无法进行技术检测。然而，瑞典事故调查局（SHK）在中国的协助下，已对船员进行了部分访谈，并完成了初步的技术评估。SHK局长约翰·阿尔贝克表示，目前尚不清楚这些调查结果是否与检方共享。

今年11月中旬，波罗的海两条关键通信电缆接连遭到破坏。其一是连接德国与芬兰的C-Lion 1海底电缆，另一条则连接瑞典与立陶宛的Arelion电缆。这两起事件发生在48小时内，引发欧洲政界对“破坏活动”的强烈怀疑。据船只追踪数据，“伊鹏3号”当时恰好在相关区域航行，因此成为怀疑对象。

针对相关指控，中国外交部否认“伊鹏3号”涉及破坏活动。中国外交部发言人毛宁表示，中方愿意与相关国家合作查明真相，并强调中国一直与瑞典保持密切沟通。中国虽表示允许德国、瑞典、芬兰等国以观察员的身份参与对货船的检查行动，但明确表示调查主导权归中方。

此次事件进一步加剧了波罗的海的紧张局势。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，波罗的海地区已成为地缘政治争端的焦点。此前发生的北溪管道爆炸事件、以及芬兰与爱沙尼亚之间天然气管道因中国货船船锚受损的事件，均使该地区安全形势恶化。

丹麦海军巡逻舰在海上监视伊鹏三号 图像来源: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

多方指责与调查进展

路透社曾引述多名西方情报官员说法报道称，他们相信是中国船只切断2条海底电缆。但对于究竟是意外还是中方故意为之则有不同看法。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）曾多次声明称，该国已在11月底请求中国配合调查，但强调没有针对北京提出任何形式的“指控”。

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）曾表示，被切断的电缆可能是“破坏活动”的结果。“没有人相信这些电缆是偶然被切断。”瑞典警方也在调查“破坏活动”的嫌疑。

对于这是与乌克兰战争有关的破坏事件的指责，俄罗斯驳斥称 “荒唐、可笑”。多名欧洲政界人士指责这是莫斯科的“混合战争”。

据路透社援引情报人士的分析，一些西方专家认为中国货船可能是受俄罗斯指使，故意对电缆实施破坏。丹麦安全专家卡斯博（Jacob Kaarsbo）则认为，此次事件可能是中国船只与俄罗斯合作的产物，但他强调，没有迹象显示中国是幕后主谋。

卡斯博事后向瑞典TT通讯社表示，所有迹象显示，这艘中国船只应为电缆损害负责。他说，这艘船只从一个俄罗斯港口出发，在发生损害的两处地点放慢了航行速度。同时他不认为中国是破坏行动的幕后方，而很可能是俄罗斯租用了这艘船。

国际合作与后续调查

目前，“伊鹏3号”已离开卡特加特海峡。中国政府表示，此举是为了保障船员的身心健康，同时承诺与相关国家保持沟通与合作。瑞典警方和国际观察员将继续监控这艘货船的动向。

近年来，波罗的海地区的海底设施屡遭破坏。2016年启用的C-Lion 1电缆是连接中欧与北欧的重要数据通道，破坏事件已对该地区的通信和贸易产生了重大影响。欧洲各国已就此类事件展开联合安全评估。

（法新社、德新社、路透社）

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