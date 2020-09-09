中国拒绝「恢复原状」 印度掀开战声浪

(德国之声中文网) 印度防长辛格（Rajnath Singh）周二 (9月15日)在议会透漏更多中印在边境地区对峙的细节。

他说，印度情报机构在4月初发现中国违反协议，调动大量军队、装备和弹药。印方一开始还保持正常巡逻模式，不过不久后就发生加尔万对峙事件。

根据印度媒体《The Print》辛格在议会发表演讲时解释，中印这次对峙与以往有三点不同。第一，中国军队的暴力程度提高。第二，过去没有多个边境点同时爆发冲突的情况。第三，两边部队部署的规模不同。

他强调，为了追上中国的兵力部署，印度已进行了反兵力部署。而印度一直坚持双方应将部队恢复到4月实控线状态，却一直等不到中国的正面回应。

中国外交部发言人汪文彬在被问到这个问题时没有直接回答，反复重申要印方负责。

他说:「近期中印边境事态的责任不在中方，是印方违反双方协议协定和重要共识在先，非法越线挑衅在先，单方面改变边境地区现状在先，鸣枪威胁中方边防部队安全在先。当务之急是印方应立即纠正错误做法，尽快在现地脱离接触，以实际行动推动边境局势缓和降温。」

根据《印度时报》，印度外交部国务部长穆拉里德哈兰(V Muraleedharan)在议会重申，印度会适当回应中国试图边境的行为。他说:「今年4月至5月，中方在边境地区和西段拉达克中印实控线加强部署部队和武器装备。5月中旬以来，中方试图在中印边境地区西段多个地区越过实控线。」

战事一触即发

中国清华大学国家战略研究院研究室主任钱锋13日在《环球时报》英文版发表文章表示，虽然印度外交部扮演「好警察」，印度国防部则是「坏警察」。但两部都在向中国传递了一个信息，也就是印度准备用武力解决冲突，但也有和平解决冲突的诚意。

《印度时报》则报导，印方专家认为，在中国持续忽视了印方的要求下，政府可能要采取实际行动反制，甚至发动 「有限战争 」来「恢复原状」，并以此逼迫中国上谈判桌。

所谓的「有限战争」有别于「全面开战」，只在部份区域使用武力和战术对抗。这的确也是双方现在实际上在做的事。

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曾经担任印度警官，目前在普林斯顿大学做安全研究的学者夏蒲 (Sajid Farid Shapoo)发出警告，他说:「威胁使用武力比实际使用武力更具有讨价还价的能力。武力一旦应用，就必须持续下去，直到对手被成功胁迫。」

他认为「有限战争 」不但旷日持久，在接下来进入冬季后的天气更是不利于战事，他建议印军还是利用之前取得制高点和有利位置的方式换取谈判筹码。

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中印实际动作不断

中印因为边境冲突恶化之后，印度已经禁止了224个中国的应用程式。目前印方也有专家提出，可以用公开支持西藏异议人士对中国表态，不过最实际的还是在边境的战术运用。

印度亚洲新闻国际通讯社（ANI）援引印度军队消息人士说，从8月底到9月出20天内，两国在边境就发生3起射击事件。「第一起事件发生在8月29日至31日期间，印度军队先发制人，阻止了中方占领班公湖南岸附近高地的企图，而第二起事件发生在9月7日的穆赫帕里高地附近。」

这名消息人士也描述了第三起发生在9月8日的事件，双方在班公湖北岸附近发射了100多发炮弹，他还说:「当时中方部队非常具有侵略性」。

他提到，在这3起事件后，印军在在第四指区(Finger-4)附近设立24小时观察哨，中国人民解放军部队也在这区架设了扩音器,播放旁遮普歌曲给印度士兵听，目的是为是为了缓解压力。

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