中国拒绝参加美俄核裁军谈判

（德国之声中文网）中国方面拒绝与美俄两国共同举行核裁军谈判。据中国官方媒体周三报道，中国外交部发言人华春莹强调，中方已多次明确表示，“不会同美俄两国就控制军备举行所谓的三方会谈。”华春莹在外交部例行记者会上回应俄罗斯记者提问时表示：“中方注意到，在美俄《关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》延期问题上，美方一再拿中国说事，这是美国向其他国家推卸责任的一贯伎俩。近两年美国不断毁约退群，先后退出了伊朗核问题全面协议、《中导条约》，撤销签署《武器贸易条约》，最近又宣布退出《开放天空条约》，并在讨论恢复核试验问题。听到这样一个国家的官员谈论‘有诚意的谈判’，给人一种非常荒谬和不真实的感觉。”

美俄双方计划在六月22日就签署新一轮核裁军协定举行部长级会谈，现有协定将于2021年2月5日到期。中方虽然并非协定签署国，但美方曾多次表示希望中国参与新协定的谈判。新加坡《联合早报》报道称，特朗普总统军控问题特使比林斯利亚（Marshall Billingslea）五月曾表示，中国迅速发展核力量不仅威胁美国、也对俄罗斯构成威胁，进而导致三个大国之间的核竞赛。他希望这一点能为莫斯科努力说服中国参与下一步的核裁军谈判提供动力。

俄罗斯外交部副部长利亚布科夫（Sergej Rjabkow)周三证实了美俄即将开始谈判的报道。他表示，美方将派遣比林斯利亚前往维也纳。利亚布科夫同时表示，俄方对美国不遗余力地邀请中国参加谈判表示不解，因为根据现行协定，中方并无参与谈判的必要。

共同社周二报道称，日本长崎大学核武器废除研究中心6月9日发布的全球核武器估算数据显示，截至今年六月，全球9个核武国家共持有约13410枚核弹头。较去年减少了约470枚。继俄罗斯、美国之后，中国在今年首次取代法国跃居全球第三，该中心分析称，在中美关系持续恶化的大背景下，中国增加了核弹头以增加威慑力。

中国首枚氢弹试爆50周年 蘑菇云 1967年6月17日，中国以空爆的方式成功试爆了第一枚氢弹，相当于165枚广岛原子弹的威力。在此之前，美国、苏联、英国分别在1952年、1953年、1957年试爆了各自的首枚氢弹。

中国首枚氢弹试爆50周年 红宝书 这是首枚氢弹爆炸后，试验场工作人员面对蘑菇云挥舞“红宝书”庆祝的画面。1967年正是“文化大革命”的高潮阶段。据新华社近年来的揭密，文革对氢弹的研发也造成了不小的干扰；而在试爆当天，周恩来在接到身处第一线的聂荣臻的电话时，第一句回话便是“毛主席万岁”。

中国首枚氢弹试爆50周年 核裂变 作为氢弹的先导科技，中国已经在1964年10月16日首次试爆了原子弹，从而掌握了核裂变技术。在安理会五个常任理事国中，中国试爆原子弹是最晚的。不过，氢弹试爆却抢在了法国之前(1968年)。

中国首枚氢弹试爆50周年 核聚变 氢弹的技术比原子弹更为复杂。简而言之，为了引爆氢弹，首先需要引爆一枚原子弹(裂变)，利用其产生的高温、高压触发热核聚变反应。聚变产生的大量中子再引发核心内的重核元素更强烈的裂变。整套装置都必须集成在一个弹头/航空炸弹的体积内。图为中国首枚氢弹的模型。

中国首枚氢弹试爆50周年 保养难 目前，全球共有美、俄、英、法、中以及印度、巴基斯坦、朝鲜8个国家公开宣布拥有核武器，而掌握氢弹技术的只有安理会五常。由于氢弹的保养、维护非常昂贵，因此除了中国外，其他四国都已经将核武库中的氢弹退役。中国目前还保留有少量氢弹，可以由东风5型洲际导弹搭载。图为2015年9月3日出现在北京阅兵式上的东风5B型导弹。

中国首枚氢弹试爆50周年 试验场 从1964年首枚原子弹起，中国总共约45次核试验就都在罗布泊西端的马兰军事基地进行。1980年之后，所有的核试验都转到地下进行。1996年7月，进行了最后一次地下核试验后，中国政府宣布暂停所有核试验。曾经高度机密的马兰基地，现在已经作为历史遗迹开放为旅游景点。图为基地内的首枚原子弹试爆塔架的复制品。

中国首枚氢弹试爆50周年 罗布泊 一些维吾尔人则认为，中国政府持续三十多年的核试验，损害了罗布泊周边地区居民的健康。曾经在乌鲁木齐铁路中心医院任职的肿瘤科医生安尼瓦尔·土赫提指出，在罗布泊基地附近居住的民众，其淋巴癌、血癌、肺癌发病率都高于其他地区。中国官方对此予以否认，同时则对核试验基地的退伍人员给予特别补贴。

中国首枚氢弹试爆50周年 八一六 除了罗布泊，中国还有一些曾经的核武器基地如今也对外开放。图片中是位于重庆涪陵的816地下核工厂，其任务是让中国在经受高强度核打击后还能保持核武器生产能力，以便进行核反击。中国的核战略明显有别于美国和俄罗斯，即不追求先发制人的毁灭性打击能力，而是重视反击能力，从而对核国家形成威慑。中国政府将这一战略概括为“不首先使用核武器原则”。

中国首枚氢弹试爆50周年 旅游区 和马兰基地一样，816地下核工厂如今也已经开放为旅游景点。事实上，这座埋藏于深山之下的工厂从未竣工投产。1984年，由于国家战略调整，已经建成大半的工厂停工。全名为“三线建设进洞的原子能反应堆及化学后处理工程”的工厂，未曾生产出1克核燃料。 作者: 文山



该中心根据世界各国专业机构和研究人员的文献进行了估算。拥有核弹最多的是俄罗斯的约6370枚；其次为美国的约5800枚；中国增加约30枚，达到320枚。去年位居第三的法国约有290枚，减少约10枚；英国约有195枚，巴基斯坦约有160枚，印度约有150枚，以色列约有80〜90枚，朝鲜约有35枚。