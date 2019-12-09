中国拒加拿大探监 特鲁多吁释放公民

（德国之声中文网）周四（4月23日），加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）与迈克尔思巴夫（Michael Spavor）被中国拘留满500天。加拿大总理特鲁多说，中国监狱现在因应疫情进行管制措施，拒绝加拿大外交官探视二人。

但他也补充道，虽然中国以防疫为由中止加拿大领事馆每月的例行性探视，但康明凯和思巴夫被关押的地区「显然没有显著受到新冠病毒影响」。

特鲁多在例行记者会上说: 「我们一直以来都非常努力处理康明凯与思巴夫的事件，他们已经被中国拘留了500天。」就连加拿大外交部长商腾飞（Francois-Philippe Champagne）也说，拘留500天「实在太长了」。

特鲁多说，商腾飞最近曾就两位公民被拘禁的事情，向中国外交部长王毅表达抗议，也表达了「我们持续关切并且渴望见到他们获释」。特鲁多表示会持续对北京施压，希望能取得更多案件细节，尽快接触二人。

康明凯被控搜集中国国家机密。上个月，他终于获准与父亲通话。

与孟晚舟案的关联

外界普遍认为中国关押这两位加拿大人，是对华为财务长孟晚舟案件的报复行动。

加拿大前外交官康明凱和商人思巴夫均于2018年12月10日在中国被拘捕。2019年5月，中国当局正式拘捕二人，康明凯的罪名是涉嫌「为境外刺探国家秘密、情报」，思巴夫则被控「为境外窃取、非法提供国家秘密」。

曾有加拿大外交官称，在指定居所监禁期间，康明凯与思巴夫每天接受数小时审问。中国当局仅准许加拿大领事馆一个月与两人会面30分钟。

与之相比，处于软禁的孟晚舟则享有较大的行动和会面自由，可以在自己位于温哥华的豪宅里「读书作画」。