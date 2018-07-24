中国拉拢金砖抗美 各国锁定非洲市场

(德国之声中文网) 7月26日，巴西总统特梅尔 (Michel Temer)、俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)、印度总理莫迪 (Narendra Modi)和受邀嘉宾土耳其新任总统埃尔多安( Recep Tayyip Erdogan)抵达南非参与金砖峰会。

前一天，习近平和南非总统拉马弗萨(Cyril Ramaphosa )与来自巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的贸易部长和商界领袖已先揭开金砖峰会序幕。

习近平发言受瞩目

中国国家主席习近平在南非金砖开幕式上发言。他表示金砖合作在过去十年交流成果丰硕，未来要开创第二个「金色十年」。

他说：「对广大新兴市场国家和发展中国家而言，这个世界既充满机遇，也存在挑战。我们要在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作。」

因应未来世界经济变化和国际局势改变，他提出四点建议，第一点就先批评贸易战，反对单边和保护主义。接着他强调抓住科技带来的机遇，并要解决国际间和国家内部发展差距，最后他再次强调多边主义的重要性。

拉马弗萨强调了金砖国家过去在金融、贸易、农业、科学、安全和学术对话等领域取得的成就。他还指出了金砖对非洲发展的重要性，并表示新开发银行（NDB）的建立和商业论坛是金砖国家最重要的两项成就。

拉马弗萨告诉峰会代表说，总部位于上海的新开发银行自四年前成立以来，已经支付了51亿美元（43亿欧元）的贷款。光是今年就批准了17亿美元。

非洲市场潜力大

拉马弗萨说，「投资非洲，潜力无穷。过去十年，非洲经济增长速度比全球GDP增长快2至3个百分点。」

在非洲的「工作年龄人口」预计在未来25年内翻倍的情况下，大规模的基础设施和技能开发将成为重点发展。

拉马弗萨指，55个非洲联盟成员大多数都签署了最近达成的非洲自由贸易协议。这将带来超过10亿人口和3万亿美元GDP的非洲大陆自由贸易区（AfCFTA)， 使整个非洲大陆的商品、产品和服务更容易流动。

鑽石和柑橘类水果

俄罗斯总统普京表示，金砖国家间要有更多贸易。 他说：「金砖国家在全球市场上佔有独特的地位。这是全球最大的市场，其GDP加总佔全球经济的42％。」

南非贸易和工业部长戴维斯 (Rob Davies)说，金砖国家商业论坛已经成立了一个商业委员会，并定期召集整个非洲大陆的工业和小企业代表相关会议。他指出，论坛上已谈过如何支持金砖国家间「投资型贸易」和「中间产品贸易」。

戴维斯表示，来自金砖国家的鑽石和柑橘类水果出口前被列为产品，可把贸易额往上增加。

宝石是金砖国家贸易上的其中一个重要产业链。俄罗斯和南非是鑽石开採巨头，而印度和中国则是鑽石切割行业的中心。

南非则是橘子、柠檬和葡萄柚的主要出口国，但目前主要通过美国的非洲增长和机会法案（AGOA）进行交易。

夏立民/罗法 (综合报导)