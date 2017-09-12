中国拆十字架潮再现　教会联署：愿付生命代价

(德国之声中文网) 9月5日，中国河南省南阳市一间有10年历史的家庭教会--光彩基督教会，被当地宗教局、公安和街道办人员突击搜掠。当局派人强行拆去教堂裡和建筑物上的十字架，带走圣经、诗歌集、宗教服饰、奉献箱等不少财物，教堂内的设施和字画也被破坏。信众试图理论和制止但都被阻。

河南是中国基督教重镇之一，根据非正式统计有大约500至600万信徒，而南阳市是省内其中一个教会集中地。光彩教会的遭遇并不是孤例，近期河南有多家教会接连被强拆十字架，官方认可的三自教会也不倖免，规模偏佈全省。不少家庭教会被强行取缔。

中国在今年2月开始实施新修订的《宗教事务条例》，宗教界人士认为自始中国出现新一轮针对基督教的打压浪潮。

三自及家庭教会同受压

首都北京最大的家庭教会--锡安教会，也连续多个月面对全方位的施压。教会有1500人，原本拥有7个礼拜堂，从今年4月起至今已有6个被关闭，剩下最后1个也可能随时被迫停止运作。

锡安教会主任牧师金明日接受《德国之声》访问时透露：「房东说政府压力大，要中止合同，要我们离开。其实不是我们跟房东的事，是政府和我们的问题，这裡都待不了还能到哪裡去？根本不可能找到新地方。」教会早年投资的10年装修费也可能血本无归。

金明日说，政府自3月起要求在礼拜堂内安装监控镜头 (CCTV) 被他们拒绝。不只教会领袖、一般信众也接连被约谈。「几乎1000多位会众全被找到，包括5年前已经离开或刚刚来1个月的也不例外。他们跟会众说，锡安教会是邪教、反党、政治不正确、没有跟政府注册等等，会众被吓倒了。」而金明日自己的私人房产也被遭政府查封禁止交易，当了几十年牧师的他称从未遇过。

教会罕见高调联署

上週，中国各地的家庭教会领袖罕有地高调发表联署声明，形容目前情况严峻。

「其中一些粗暴的举动，是文革结束以来前所未有的。如拆毁教会建筑的十字架，粗暴干涉基督徒家庭悬挂、张贴的十字架和春联等信仰表达，强迫和威胁教会加入官方控制的宗教组织，强迫教会悬挂国旗或歌颂世俗国家、政党，禁止基督徒的未成年子女进入教会和接受信仰教育，剥夺和取缔教会和信徒的自由聚会等。」

一星期以来已有279位教会领袖加入联署，他们强调不会加入官方宗教组织或登记。「因为当教会拒绝服从恶法时，不是出于任何政治目的，不是出于怨恨和对抗，乃是单单出于福音的要求，出于对中国社会的爱。…并愿意为着福音的缘故，预备承担一切损失乃至失去自由和生命的代价。」

增长迅速惹官方注目

近日河南的情况，令人联想起2015年浙江温州的拆十字架行动。香港中文大学神学院院长邢福增一直有和中国家庭教会联繫，他接受《德国之声》访问时说，现时对河南打压较浙江有过之而无不及、更加全方位。「我们相信不是个别情况。这几年当局都在部署压制基督教增长，尤其是发展较快的地方。」

中国国务院新闻办今年4月公布的宗教政策白皮书指，中国基督徒人口达3800多万，较2010年社科院统计的2300万，大幅增加65%。

邢福增认为这趋势引起官方注目：「中共看到而且担心基督教增长太快，于是似乎要做点事压止增长。反映习近平的意识形态斗争，认为基督教威胁共产党。」

政治表忠

金明日曾经在官方认可的三自教会担任牧师10年之久，后来离开三自成立家庭教会，见证这些年的变迁。「以前宗教在中国社会发展中仍有存在理由和价值，官方不鼓励但至少默认。但现在明显敌视宗教团体，这是我们非常担心的。」他认为十九大之后，中国的大环境剧烈改变：「不只是基督教，伊斯兰教、佛教、天主教也一样，整个宗教界再次被政治化，要表达政治忠诚。」

他说，中国基督教经历文革「灭教式打压」和过去十多年家庭教会组织化两个阶段，现在会进入新一阶段。虽然目前教会经营艰难，但是金明日认为有危就有机，对中国基督教的未来仍抱有希望。

「2018年进入试炼时期，但我认为中国基督教会的数量、信心和影响力，在10年后会更大。因为在苦难动盪中，人们会很诚实地寻找上帝。」

「要成为这时代的希望」

接连的打压也令教会意识到，在政治低气压下，宗教界再也无法独善其身。

「基督徒群体对社会的责任和使命会更加成熟。不像在政府默认下，自己躲在裡面安安稳稳地存在，教会成长就很高兴。现在不行了，必须面对公权力和公共社会，包括政治问题。教会是和平之子，要成为这个时代的希望，愈是这样，愈要承担社会责任。」

礼拜堂被关以后，锡安教会的信众只能以「打游击」方式继续聚会。有做最坏的打算吗？金明日笑说：「教会的本质不是场地，信仰是内在的，谁都动不着我们信仰的内容。」