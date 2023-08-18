中国抨击美日韩峰会 警告“拼凑小圈子”

（德国之声中文网）对于本周五（8月18日）在戴维营举行的美日韩领导人峰会，北京再次提出批评，称"任何国家都不应以牺牲他国安全利益，损害地区和平稳定为代价，谋求自身安全"。

中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上表示，"究竟是谁在制造矛盾加剧紧张？国际社会自有公论。"

他还称，"亚太地区是和平发展的高地，合作发展的热土，绝不能再成为地缘争夺的角斗场。拼凑各种排他性小圈子、小集团，将阵营对抗和军事集团带入亚太的企图不得人心，势必招致地区国家的警惕和反对"。

拜登、岸田文雄和尹锡悦的会谈将于8月18日晚些时候在戴维营总统官邸举行，该峰会旨在进一步加强日本和韩国的安全与经济联系。美国总统拜登希望利用此次峰会，来敦促韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄彻底放下历史恩怨。

"要知道自己的根在哪里"

由于对二战历史以及日本对朝鲜半岛的殖民统治的不同看法，日韩关系十分微妙。在很长时间里，首尔和东京为加强安全合作所做的努力进展缓慢。

不过，美联社报道指出，日韩在面对该地区强势的中国和朝鲜核威胁的共同担忧下，两国关系在过去一年里迅速解冻。而中国对于任何被看作可能是试图遏制其崛起的举动都非常敏感，而且在传统上一直期望东京和首尔之间的历史恩怨能够带来分化效应，削弱美国在该地区的联盟体系。

上个月，中国外交领域的最高级别官员王毅甚至针对日、韩告诫道，"要知道自己的根在哪里，头发染得再黄、鼻子修得再尖也变不成西方人"。美联社在报道中说，王毅的这个“笨拙的呼吁”，用中日韩之间的种族文化相似性，来作为与西方合作的替代方案，因而遭到了很多批评。

美联社报道指出，预计在戴维营的峰会上，美日韩三国首脑会宣布扩大弹道导弹防御方面的军事合作、将三国峰会定为一年一度等计划。

北京也在寻求加强"朋友圈"

在与美日韩关系恶化的同时，中国与俄罗斯的关系日益密切，在去年俄罗斯总统普京全面入侵乌克兰之前，中国宣布与俄罗斯建立"无上限"的伙伴关系。

日本防卫省周五称，在日本西南部对马海峡上空发现两架俄罗斯侦察机，日本紧急起飞了战斗机应对。此前一天，日本防卫省称日本发现一支由6艘中国军舰和5艘俄罗斯军舰组成的舰队穿越日本南部冲绳岛和宫古岛之间的水域。日本防卫省还表示，这支舰队中的大部分军舰7月时已经参加了中俄两国宣布的太平洋"联合巡航"，当时它们驶过了北海道北部主岛和库页岛之间的宗谷海峡。

据共同社报道，这是首次发现中俄舰艇同时通过冲绳本岛和宫古岛之间水域。日本防卫省表示，中俄两国在日本周边反复采取联合行动，对日本"采取示威行动的意图明确"，并称已通过外交渠道对两国提出交涉，指出"从安保角度严重关切"。

在被问及这些活动时，中国外交部发言人汪文斌回应称，"中俄舰艇的海上巡航符合国际法和国际惯例"。

美联社在报道中提到，中国也在寻求加强与非洲、中南美洲等全球南方国家的关系。中国国家主席习近平将出席下周在南非约翰内斯堡举行的金砖峰会。金砖国家集团（BRICS）由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。

(美联社等)

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