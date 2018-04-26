 中国抗议加拿大逮捕华为财务长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2018

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时政风云

中国抗议加拿大逮捕华为财务长

华为财务长孟晚舟因为涉嫌违反美国伊朗制裁令在加拿大温哥华被捕。加拿大警方应美方要求行动，这也让原本暂缓的中美贸易战火上加油。

Russland, Moskau: Meng Wanzhou (picture-alliance/dpa/M. Shipenkov)

华为CFO孟晚舟遭到加拿大警方应美方要求逮捕。这会不会是中美贸易战的延伸?

(德国之声中文网) 　中国驻加拿大使馆在周四(12月6日)针对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟發出强烈抗议。

声明中提到加拿大警方应美方要求逮捕孟晚舟是「严重侵犯人权的行为」，将孟称作「一个没有违反任何美、加法律的中国公民。」使馆提到，「中方已向美、加两国进行了严正交涉，要求它们立即纠正错误做法，恢复孟晚舟女士的人身自由」，并将采取一切行动坚决维护中国公民合法权益。

加拿大当局周三(12月5日)表示，已经逮捕了中国华为技术公司的首席财务官孟晚舟。目前正将她引渡美国受审。孟晚舟是华为董事会副主席和公司创办人任正非的女儿。

美国司法部發言人麦克劳德 (Ian McLeod)表示， 孟晚舟被拘留在温哥华，美国要求将她引渡。他也说因为孟晚舟提出的禁止报导令已经生效，所以无法提供任何进一步的细节。法院预计在7日举行保释听证会。

华为也發出声明，强调消息不足，也不清楚孟晚舟做错了什么。

《华尔街日报》今年初曾报导，美国当局正在调查中国科技巨头华为是否违反对伊朗制裁令。当时引起中国的抗议。

延伸阅读: 媒体:先中兴再华为 美国司法部展开新调查

夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)

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