中国抗议加拿大逮捕华为财务长

(德国之声中文网) 中国驻加拿大使馆在周四(12月6日)针对加拿大逮捕华为财务长孟晚舟發出强烈抗议。

声明中提到加拿大警方应美方要求逮捕孟晚舟是「严重侵犯人权的行为」，将孟称作「一个没有违反任何美、加法律的中国公民。」使馆提到，「中方已向美、加两国进行了严正交涉，要求它们立即纠正错误做法，恢复孟晚舟女士的人身自由」，并将采取一切行动坚决维护中国公民合法权益。

加拿大当局周三(12月5日)表示，已经逮捕了中国华为技术公司的首席财务官孟晚舟。目前正将她引渡美国受审。孟晚舟是华为董事会副主席和公司创办人任正非的女儿。

美国司法部發言人麦克劳德 (Ian McLeod)表示， 孟晚舟被拘留在温哥华，美国要求将她引渡。他也说因为孟晚舟提出的禁止报导令已经生效，所以无法提供任何进一步的细节。法院预计在7日举行保释听证会。

华为也發出声明，强调消息不足，也不清楚孟晚舟做错了什么。

《华尔街日报》今年初曾报导，美国当局正在调查中国科技巨头华为是否违反对伊朗制裁令。当时引起中国的抗议。

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夏立民/罗法 (美联社、法新社、路透社)