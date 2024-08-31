中国抗议下 太平洋岛国论坛删除公报涉台内容

在中国抨击周五发布的会议公报是“必须纠正的错误”后，第53届太平洋岛国论坛重新发表公报，删除了提及台湾的内容。

（德国之声中文网）在中国的强烈抗议下，第53届太平洋岛国论坛删除了周五（8月30日）发布的会议公报中有关台湾的内容。

该论坛于周五在其网站上发布的公报内容，包括了一个标题为“与台湾／中华民国的关系”的段落，与会领导人重申“1992年确立的台湾以‘台湾/中华民国’名义参与太平洋岛国论坛（PIF）的地位不变”。但这些措辞立即引起了中国的强烈不满，对太平洋领导人施压要求修改文件。

该公报在周五晚间被从网站上移除，并于周六早上发布了新文件，删除了提及台湾的段落，未做出任何解释。

PIF秘书处未对路透社的置评请求作出回应，台湾外交部也没有立即发表评论。

“必须被纠正的错误”

由18个国家组成的太平洋岛国论坛中，其中三个成员与台湾有外交关系，另15个成员则承认中国。中国是太平洋岛国的重要基础设施贷款方，而北京正试图增加其安全存在。

台湾自 1993 年起以“发展伙伴（Development Partner）”的名义参与该论坛的相关机制与活动。今年派遣外交部政务次长田中光前往汤加，与太平洋盟友帕劳、图瓦卢和马绍尔群岛的代表会晤。

据澳大利亚广播公司和日经新闻报导，中国政府太平洋岛国事务特使钱波周五做出愤怒回应。他在汤加告诉记者，公报中提到台湾 “一定是个错误”。

“这一定是弄错了。肯定是个错误。”

钱波表示：“这是某人犯的一个令人惊讶的错误。我不确定，但我认为必须被纠正。”

钱波早些时候表示，他已联系了论坛秘书处，希望澄清情况。“这不应该是最终的公报，文本必须进行更正。”

据中国大使馆网站显示，钱波在本周论坛期间一直游说将台湾排除在论坛的官方活动之外。

中国外交部发言人林剑周五在例行记者会上表示：“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是国际关系的基本准则和国际社会的普遍共识，任何企图制造‘两个中国’‘一中一台’的行径都注定失败。”

“台湾当局企图通过‘蹭会’来刷存在感，只能是自欺欺人，自取其辱。”

中国近年来加大在南太平洋岛国的投资 图像来源: Steven TRASK/AFP

北京的强硬姿态

中国在南太平洋的主要伙伴所罗门群岛一直在游说剥夺台湾的太平洋岛国论坛“发展伙伴”地位。

新西兰外交部一名发言人周六告诉法新社，各方对于公报的相关段落并未达成共识。“18个太平洋岛国论坛成员之间有不同的观点，太平洋的方式之一是尊重不同的观点和重视共识，”该发言人在声明中补充道。

太平洋岛国论坛的发言人未对评论请求作出响应。

中国一直试图将台湾排除在国际论坛之外。南太平洋曾被视为支持台湾主权主张的堡垒，但中国一直系统性地削弱南太平洋岛国对台湾的支持。过去五年间，所罗门群岛、基里巴斯和瑙鲁都被说服与台湾断绝外交关系，转而与中国建交。目前，台湾在大洋洲的邦交国只剩下马绍尔群岛、帕劳和图瓦卢三个国家。

(路透社、法新社)

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