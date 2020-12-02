 中国抗疫胜利故事下 孤独的他们 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2020

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时政风云

中国抗疫胜利故事下 孤独的他们

中国庆祝战胜新冠大流行瘟疫。与众多其它国家不同，中国人的生活基本恢复常态。但是，对在疫情中失去了亲人的多名武汉居民来说，再无正常生活可言。

Leere Hotels in der Corona Pandemie

2020年2月武汉一家旅馆内的场景

（德国之声中文网）对武汉居民刘培恩（音译）而言，一切都已面目全非。今年一月，他父亲可能--当时尚无新冠测试--成了瘟疫的首批遇难者之一。从那以后，44岁的刘培恩放弃了相当成功的投资银行工作，从此吃斋念佛。

悲哀之余，刘培恩对政府忿忿不平，指责当局在瘟疫爆发后数星期里掩盖真相。去年12月8日起，在华中城市武汉出现后被世卫组织定义为新冠感染的首批病例。

然而，这座千万人口都市的居民们对之毫不知情，故此，他们也全无机会保护自己，病毒也得以不受遏制，从武汉传至全球。刘父很可能在一次医院例行体检时染疫，很快呈现出人们如今熟知的那些典型症状，并于1月29日去世。

在武汉的一个富人区的住宅内，刘培恩表示，"可以说，1月29日那天，我也死了"。那天正是他父亲的79岁生日。他说，2020年的大部分时间他是在一种精神恍惚状态下度过的。他在网络平台上发泄对政府的瘟疫爆发处理方式的愤怒。他说，"我非常愤怒。我想报复。"

绝望和筋疲力尽的他转向了佛教。父亲生日那天，他在一座寺庙里点燃了一炷香，对着那座3米高的镀金佛像做祷告。

还有其它家庭也指责政府要对其亲人的死亡负责。他们指出，当局曾迫使医生沉默，否认新冠能人传人。根据官方提供的数字，武汉共有近4000人死于新冠。

“我们非常非常孤独”

钟翰能（音译）是武汉一个自发团体的成员。该团体试图控告市政府，但迄今未果。他的儿子鹏翼（音译）是小学教师，并有一个小女孩，今年一月染疫。为能把39岁的他送入人满为患的医院，家人花了两个星期。2月中旬，他在一个重症病房里孤独死亡。

对儿子的思念使这位父亲经常无法入眠。家人每天都对着镜框里的他的肖像说话，晚饭时总在饭桌上也为他摆上碗筷。

现年67岁的鹏翼母亲表示，用餐时常感到一种难以忍受的痛苦。她指出，"我们非常非常孤独，没人再愿意同我们有任何来往，出于一种无理性的害怕，亲友们不再理睬我们，他们怕从钟家人那里染上新冠。"

China Wuhan | Coronavirus | Bahnhof, Reisende verlassen die Stadt

中国基本控制新冠疫情，国内民众生活大致恢复正常

新冠遇难者家属从网络平台上得到某些慰籍，并能在那里交流法律步骤。然而，有成员指出，相关团体已被警方渗透，参与者受到刁难和威胁。当局对涉及对其危机管理的批评十分紧张。大流行瘟疫之初所犯的错误是中国国内最敏感的政治议题之一。多个受害者家属临时取消了约定的受访。

一名36岁的武汉女性愿意受访，但要求不具名。她父亲也死亡大流行瘟疫爆发之初。她说，全世界都应获知当局最初的"掩盖"行为，"我们哪会知道，情况会这么严重。"她强调，当局的"美化"做法增加了死者家人的哀痛。这位女性表示，"生活还会继续，但这个阴影会永远存在。"

观看视频 03:49

中国新冠逝者家属维权无门

凝练/石涛 （法新社）

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