中国投资让葡萄牙垂涎「已」滴

(德国之声中文网) 习近平在为期两天的国事访问期间，与葡萄牙签署了17份备忘录，包含一份中国投资、旨在连接欧亚非三洲的基础建设备忘录。

习近平近日访问的葡萄牙和西班牙, 都对价值数十亿美元的中国资金表现出了热情。但是，这两个国家都对「一带一路」态度保留。西班牙在习近平访问前，特别表明他们不会签署「一带一路」, 更倾向于应用亚洲既有的「欧亚联通计划」框架。葡萄牙政府表示，将与中国共同打造「新丝绸之路」，强调不一定成为中国「一带一路」的一环。

习近平在新闻发布会上说: 「我们将本着开放、互利的精神, 在我们的发展战略之中创造进一步的共效, 支持新的丝绸之路建设。 」

葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔(Antonio Costa)宣布, 他打算批准葡萄牙西南部深水港锡内斯加入「新丝路」计划。葡萄牙电信运营商MEO透露, 为了 「加快葡萄牙5G网络的发展」，已经同意与华为合作。

中葡领导人见面时发生小插曲。葡萄牙总统德索萨(Marcelo Rebelo de Sousa)跟习近平见面握手时，在镁光灯下，居然一边握手一边留下长长一条口水。德索萨脸色一变，连忙抬手擦嘴，习近平也赶紧转身迴避，假装没看到。但是这一幕都被媒体录了下来，并被疯狂转载。法新社北京副社长卢鸿在推特上评论道: 「我知道一带一路的投资前景让人垂涎三尺，但拜托你控制一下!」

比起葡萄牙，英国的反应有如天壤之别: 英国最大通信商英国电信 (bt) 週三表示, 在下一代5G 互联网网络推出之前, 出于安全考量, 将禁止中国电信巨头华为 (huawei) 的设备。欧盟内部除了葡萄牙之外，其他国家也开始掀起热潮，讨论中国资金如何影响欧盟经济。

2008年全球金融危机之后，葡萄牙经济遭遇危机，从那时开始，中国便开始给予葡萄牙投资，约80亿美金，尤其在能源、银行和保险等领域。 葡萄牙拿到的中国投资远超过其邻国西班牙，后者仅获得60亿美元。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)