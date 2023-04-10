中国投资者深耕拉美 谁受益谁忧心？

（德国之声中文网）首先，中国把一部分的钱投资在美国，接着是包括拉丁美洲在内的其他国家和地区。根据长期研究中国经济的美国企业研究院（American Enterprise Institute）高级研究员史剑道（Derek Scissors）管理的中国全球投资追踪器（China Global Investment Tracker）显示，中国公司在一年内在海外的投资超过235亿美元。而根据中国在拉美和加勒比地区的直接投资数据显示，自2000年以来，中国在拉丁美洲总共投资了1720亿美元。

中国在拉美经济中的分量越来越重是毫无疑问的，这可能进一步导致其政治影响力的扩大，并且引起人们的担忧。 「中国不想干涉第三国的政治或问题，但它想做生意」，西班牙胡安卡洛斯国王大学一位研究中国当代史的教授德巴萨（Felipe Debasa）解释说：「我们能说做生意是一种新外交的诞生吗？这将是一个关键问题：这不是中国的主要意图，却可能是一个副带的效果。」

大量工程项目和贷款

除了做生意，中国公司还参与了大量的拉丁美洲公共工程项目，此外，中国国家开发银行和中国进出口银行也向该地区政府提供了近1380亿美元的官方贷款，特别是向委内瑞拉、巴西、厄瓜多尔、阿根廷以及玻利维亚等国家。不过，这样的资金流动开始在2017年逐渐放缓，接着从2020年以来，中国不再向拉美提供任何官方贷款。德巴萨表示：「新冠疫情改变了中国的一切。」

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投资集中在巴西

从2000年到2005年，中国在拉美的投资有四分之三集中在巴西。时至今日，巴西仍然是中国在拉美地区的主要贸易伙伴和投资接受者，例如目前该国主要的电力公司都在中国人手中。前巴西总统博尔索纳罗在2018年的竞选活动中还曾声称：「中国正在买下全巴西」。

其他国家，如秘鲁、墨西哥、智利、哥伦比亚和阿根廷，也获得了越来越多的中国投资。墨西哥国立自治大学（UNAM）经济学教授杜塞尔·彼特斯（Enrique Dussel Peters）指出：「从最初的几十年到最近的数据，可以观察到中国公司在（投资的）国家、行业和所有权方面越来越多样化，不再局限于上市公司。」

有利的经济形势

位于西班牙马德里的ACCI Partners资产管理公司的资产经理加西亚（Alberto García）列举了过去二十年来投资拉丁美洲的原因。他解释说：「当世界贸易和美国经济表现良好时，作为出口国的新兴市场也表现得更好。当市场上涨时，它们的涨幅也会更大。此外他还提到：「美元最近对所有新兴市场货币升值，包括拉丁美洲的货币（墨西哥比索除外），这使中国能够更好地利用其储备。」

研究员史剑道的报告指出，中国的投资者最初被原材料所吸引，因为中国需要大量的原材料。他接着表示，「一旦这些需求得到保证」，投资者就会开始寻找「深化贸易关系」的方法。

从原材料转向能源、制造业

虽然在2009年之前，原材料相关产业占中国在该地区投资项目的95%左右，但近年来，这一比例已降至一半以下。 史剑道强调了有关能源部门和制造业的投资增长以及在能源领域，从化石燃料投资向可再生能源的转变。经济学教授杜塞尔·彼特斯也有相似的看法，他认为现在的中国不仅仅是在寻找原材料了。他以阿根廷、智利和墨西哥的锂矿投资为例提到：「他们（中国）不需要更多，他们已经拥有未来几十年的锂了。」

史剑道说，这种多样化的一个例子是对制造业的投资，就像在墨西哥，虽然中国在当地还没有强大的影响力，但却在「不断增长」。在这位美国研究员看来，中国这样做是为了试图确保能透过墨西哥，进入对中国来说越来越难进入的美国市场。

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对中国的担忧是否合理？

杜塞尔·彼特斯对中国在拉美的投资持正面态度，认为「不应夸大中国的存在和中国投资」。他指出：「中国的直接投资相对于拉丁美洲的外国直接投资总额来说，最高约为10%」，这与来自美国或欧洲的投资相比，仍有很大差距。不过，这位经济学家也提到，「中国在20年内实现了欧洲花了五百年才实现的目标」。

史剑道则对中国的投资热潮持怀疑态度，但他也表示，无法确定在新冠疫情期间的投资停滞过后，这种热潮还会不会以同样的方式持续下去。他说：「中国需要原材料的事实并不意味着在原材料的基础上建立关系是一个好主意。 他做出总结称：「拉美国家需要的是一个多元化的经济，只有这样才能与中国建立健康的贸易关系。」

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