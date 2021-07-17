中国投资：巴基斯坦的经济命脉

（德国之声中文网）2015年宣布启动的中巴经济走廊(CPEC)计画，总价值价值数十亿美元，旨在修葺巴基斯坦破败的基础设施，并将该国南部的瓜达尔港与中国西部给连接起来。

这个雄心勃勃的项目是中国国家主席习近平「一带一路 」倡议的一部分。该项目最初预计将为巴基斯坦带来460亿美元的投资，但现在这个数字已增加到约650亿美元。

在中巴经济走廊项目的第一阶段中，数十个与电力和交通基础设施有关的项目在中国资金的挹注下开土动工。该项目的第二阶段则于去年12月开始，其中包括了27个子项目，重点在于提高制造业产能、并创造更多就业机会。

北京不仅向巴基斯坦的经济中心注入资金，而且还向巴控克什米尔和西北部开伯尔-普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）等地注入资金。

许多巴基斯坦人很欢迎中国的投资。他们认为，如果想让巴基斯坦从目前严重的经济危机中脱困，那麽中国对巴基斯坦不断投入的资金是重要关键。

新冠肺炎使得当地经济动荡加剧。疫情已导致数以万计的小企业关闭、超过2000万人失去工作。

中国资金：巴基斯坦的「福气」

2004年至2015年间，巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省受到伊斯兰恐怖主义的严重侵害。该省份的部落地区被认为是伊斯兰恐怖主义的中心，其中包括了与基地组织（al-Qaida）及哈卡尼网络（Haqqani network）等恐怖组织有关的人。

有鉴于该省混乱的法治状况，许多西方国家和企业都不愿意在此地进行投资。

卡拉奇商会前主席沙伊赫（Qaiser Ahmed Shaikh）说，中国已经进驻该地，届以填补西方留下的空白。

开伯尔-普赫图赫瓦妇女商会的哈立德（Anila Khalid）认为，中国能够来投资，是巴基斯坦的福气。

哈立德对德国之声表示：「在中巴经济走廊的合作下，中国在我们省投资了各种电力和基础设施项，现在他们也在投资卫生设施和其他的项目。」

不受恐怖威胁影响

在南部的信德省（Sindh），中国公司不仅完成了数个中巴经济走廊项目，而且还买下了巴基斯坦证券交易所（PSX）公司的40%股份。

来自卡拉奇的着名商人、PSX的董事奇诺伊（Ahmed Chinoy）告诉德国之声，中国人现在有权力任命PSX的总经理、首席财务官和首席合规官。虽然他补充说，这种任命仍旧须要得到董事会的认可。

去年6月，证券交易所遭到巴基斯坦西部俾路支省（Balochistan）反叛分子的袭击。他们对中国在俾路支省的投资不满，一些俾路支民族主义者认为，中巴在该省的经济合作上，俾路支人并无参与权。

但北京似乎并没有被这些威胁所影响。多个消息来源告诉德国之声，中国正计划收购卡拉奇的一家电力公司，该公司是该国最大的能源公司之一。

「中国人正试图在信德省的各地进行投资，」一位不愿透露姓名的地区政府官员说。

他指出，最近有五个地区的卫生设施建设合同已经给了中国公司。一些商人、卡拉奇市政公司和各类工会成员皆证实了这位官员的说法。

他们对政府将这种有利可图的合同让给中国公司表示愤怒，并认为这损害了公民团体在监督上的权威。

巴基斯坦政党人民工人党秘书长阿里（Khurram Ali）称，信德省的许多石油勘探区域也被转交给了中国公司来管理。他补充说，过去这些区域一直是由英国石油公司这样的西方公司来经营。

中国与俾路支省

俾路支省是巴基斯坦面积最大的省份，拥有战略要地瓜达尔港，该港口由一家中国公司经营。在过去17年里，该省发生了多起恐怖袭击事件，其中一些是针对中国人所發动的。

俾路支叛乱分子一直在与巴基斯坦政府作战，以争取该地区的独立。虽然该地区有投资上的风险，但到目前为止，中国在该省的投资并无手软。他们不仅在瓜达尔修建了一个机场，同时还启动了其他的一些大型项目。

前总理布托（Zulfiqar Ali Bhutto）的前顾问扎法尔（Rahim Zafar）向德国之声表示，中国人在瓜达尔港附近建立了三家工厂，而这些工厂不属于中巴经济走廊合作的一部分。

他补充说，他们还参与了当地渔业，带来了深海拖网船，以滥捕的方式捕鱼，剥夺了当地人的渔获。

俾路支省政府前发言人布莱迪（Jan Muhammad Buledi）告诉德国之声，中国商人透过该省的在地协力者，参与了许多矿场的业务、挖掘大理石和各类型矿物。

廉价劳力与高利润的诱惑

拉合尔的分析师拉扎（Ahsan Raza）认为，巴基斯坦总理伊姆兰・汗（Imran Khan）在去年与大约100名中国投资者进行会面。他说，这场会议鼓励了更多的中国人来巴基斯坦投资。

「政府已为广大投资者，特别是来自中国的投资者改革了监管框架。因此，他们得以大肆投资巴基斯坦的餐旅业、信息技术、电信业、咨询业等其他行业，」拉扎说。

卡拉奇商会的前负责人沙伊克（Shaik）认为，廉价的劳动力和高利润正不断推动着中国人来到巴基斯坦投资。

「这裏竞争也比较小。尽管政府已宣布所有人在巴投资皆享有相对宽松的制度与福利，但西方商人并没有准备要在巴基斯坦投资，」他说。

不过，巴基斯坦的一些商人声称，在政府發包公共合同时，中国公司得到了更优惠的待遇，但巴国政府否认这样的指控。

执政党的议员法扎勒（Fazal Muhammad Khan）向德国之声表示：「我们既没有独厚中国公司任何优惠待遇，也没有直接分發合同给他们。我们将各种利益冲突及其他因素皆考虑了进来。在面对中国和西方公司时，我们都是平等开放的。」

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