中国投资如何改变柬埔寨？

（德国之声中文网）西哈努克城曾经是一个安静的海边小镇，现在则成为中国投资改变柬埔寨的标志。这个约有16万居民的城市里，到处都是中国人近年来开办的赌场、酒店和工厂。

这里的吸引力在于中柬免税的西哈努克经济特区（SSEZ），许多中国公司在这里建了工厂，占了该地区100多家工厂的大部分。

一家来自中国的建筑公司正在建设一条连接西哈努克城和首都金边的四车道高速公路。

自从2010年建立全面战略伙伴关系以后，柬中两国打得火热。

大量投资

2013年，习近平宣布了他的"一带一路"项目（BRI）。该项目宣称将重建"丝绸之路"，提升亚洲、欧洲和非洲之间的联系。

作为该项目的一部分，中国正在多个国家从事包括公路、铁路、港口和管道等基础设施网络建设。柬埔寨是其中之一。作为该项目一个的坚定支持者，它也正从中受益。

中国成为柬埔寨最大的外国直接投资者

到目前为止，中国已经在柬埔寨资助了7座水电站大坝的建设，满足了柬埔寨一半的电力需求。自上世纪90年代中期以来，中国还在该国修建了大约3,000公里长的高速公路以及无以数计的桥梁。

这些投资使中国成为柬埔寨最大的外国直接投资者和关系最密切的盟友。

负面影响

中国的投资对柬埔寨经济增长的贡献自不待言，但是本地民众并没有普遍受益。受益者是拥有土地、经营产业或者迎合中国人的特权阶级。

许多中国企业并不雇佣柬埔寨人，而是从中国带来工人，这加剧了柬埔寨人的不满情绪。

观察人士说，因为相同的语言和相同的工作伦理，中国公司更喜欢雇佣中国工人。柬埔寨内政部发表的一份报告指出，目前有超过25万中国公民居住在该国，占柬埔寨境内全部外国公民的60％以上。

专家说，在大多数情况下，中国工人的收入高于柬埔寨人。美国加州西方学院（Occidental College）副教授索帕尔（Sophal Ear）表示，人们越来越关注中国对当地经济的控制问题。

本地民众并没有普遍受益

索帕尔认为，尽管中国投资加快了经济发展，但是也带来明显的负面影响--大量资金进入赌博业和房地产业，增加了洗钱等金融犯罪行为。

一些柬埔寨官员承认，中国移民的大量涌入，并非都那么令人满意。柬埔寨国家警察局网站援引内政部国务秘书索克尔（Sok Phal）的话说，西哈努克省有78,000多中国人，其中只有2万人有工作签证。从2014年到今年7月底，已有2,700多名中国公民被驱逐出境。

高度依赖中国

近年来，随着西方国家对柬埔寨民主和人权状况日益施压，该国越来越多地向中国寻求财政和外交援助。

今年初，欧盟撤销对柬埔寨的《除武器外一切都行》（EBA）优惠贸易政策。欧盟委员会表示，柬埔寨由于"严重而系统性地违反"人权，将不可能再从该政策受益。

与此同时，柬埔寨与中国之间的贸易近年来迅速增长，2017年达到60亿美元。其中，中国对柬埔寨的出口占到87％。柬埔寨首相洪森说，中国希望到2023年双边贸易额增加到100亿美元。

根据柬埔寨旅游局的统计，2018年访问访问柬埔寨的中国游客约有200万，比去年增加了70％。到2020年，这个数字预计将达到300万。