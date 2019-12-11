中国投资在缅甸 想说爱你不容易

（德国之声中文网）这将是习近平担任中国国家主席以来对缅甸的首次访问，为期两天的行程中，预计中缅双方将签署价值数十亿美元的基础设施合作协议，其中一大项目就是耗资13亿美元，位于缅甸西部若开邦的皎漂深水港口项目，该港口将成为北京通往印度洋的门户。

为了避免陷入债务陷阱，缅甸政府已经缩小了深水港项目投资规模，将成本从原来的72亿美元削减至13亿美元，不过缅方仍将承担30%的费用。

推动一带一路

皎漂港口是中缅经济走廊（CMEC）的中心项目，中缅经济走廊是"一带一路"的一大重要环节。

深水港口附近的大片的稻田和柚木林还将被改造成一个大型服装和食品加工园区。港口和工业园区都是皎漂经济特区的一部分。

按照计划，该特区将会创造40万个就业岗位，政府官员表示，若开邦当地民众将会是第一批就业人员，但也有不少人表示质疑，认为若开邦当地民众获利有限。

若开邦位于缅甸西海岸，毗邻孟加拉湾(Bay of Bengal)。2017年若开邦北部罗兴亚穆斯林遭到血腥杀戮，造成约有74万人背井离乡。西方国家对这场危机感到震惊并放弃了对缅甸的支持。缅甸政府军和若开邦反政府武装之间的冲突仍在继续。

西方投资者对到若开投资有所顾虑的同时，中国公司并未踌躇不前。分析人士霍西(Richard Horsey)认为，对缅甸来说，中国的投资风险与机遇并存："缅甸觉得自己再次过度依赖中国，这非常危险。" 中国持有缅甸最大的外债份额，占40%，约有40亿美元。

中缅经济走廊另外一个大型项目是投资89亿美元，连接云南和缅甸西海岸的木姐-曼德勒高铁路线。木姐所在地掸邦是山区，不仅在工程方面，在安全问题上更是面临挑战。掸邦是冰毒生产中心之一，那里也驻扎着十几支叛乱部队和数百支民兵部队。当地媒体报导指出，中国特使本星期甚至访问了几个主要的激进组织，警告他们不要破坏中缅这次会面。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 担心遭受酷刑 罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 前进不得 后退不能 尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” “迷失的一代” 对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 帐篷之多，一眼望不到边 在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 为未来祈祷 艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 含辛茹苦 就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 不返回被毁的家乡？ 作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。



重启密松水电站？

2009年，时任中国国家副主席的习与当时的缅甸军政府签署了密松水电站协议。但两年后，在公众的反对之下，时任缅甸总统吴登盛宣布搁置这个项目。水电站选址伊洛瓦底江，民众多次因担忧环境破坏而进行抗议。水电站建设将导致差不多新加坡大小的地区被淹没，批评人士警告说，伊洛瓦底江将受到不可弥补的破坏。

密松水电站由中国央企中电投资36亿美元，并由中方负责兴建，按照计划，该水电站生产的电力绝大多数都将送往中国。北京方面已经多次尝试重启工程。

曾公开反对修建大坝的缅甸领导人昂山素季去年呼吁人们重新考虑反对立场。中国外交部副部长罗照辉上周暗示，两国在这个问题上仍保持"密切沟通"。

不过当地民众不改初衷，一名60岁的女性因为水电站早期工程10年前不得不搬离搬到新村庄，因为项目并未完全被取消， 她依然不能搬回来，她指着四周贫瘠的土地对法新社表示："他们并不关心我们。"

分析人士孙云（音）指出，习近平此次访问也是为了"在罗兴亚危机的背景下对昂山素季表示支持"。

上个月，昂山素季在海牙国际法庭出庭，否认有关缅甸军队对罗兴亚人种族屠杀的指控。她辩护称军队是在打击武装叛乱。中国外交部副部长罗照辉赞扬了中国在协调孟加拉国和缅甸之间的罗兴亚问题上所发挥的作用。

习近平将会见昂山素季和甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing），加深两国关系。然而，从若开邦的渔民到克钦邦的农民，缅甸人对中国并不看好。分析人士霍西说："中国可能再次被视为威胁国家存亡的恶灵。"

文木 / 洪沙（法新社）