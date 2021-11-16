中国承诺东盟“不会以大欺小”

（德国之声中文网）中国党和国家领导人习近平是在中国-东盟建立对话关系30周年视频纪念峰会上发表上述讲话的。中国一直在努力打消各邻国对其扩张行为的担忧。中国对几乎整个南中国海提出主权诉求，因而同马来西亚、越南、文莱和菲律宾等国存在领海纠纷。



中国官方的新华社援引习近平讲话报道称，"中方坚决反对霸权主义和强权政治，愿同周边邻国长期友好相处，共同维护地区持久和平。"

习近平发表上述讲话前数天，中国海警船阻拦两艘菲律宾船只前往南沙群岛有争议岛屿。中方在行动中动用了水炮，菲律宾船只最终被迫折返。

菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte)在峰会发言中强调了这一事件，并使用了菲律宾方面对该争议岛屿的名称。他说："我们对最近发生在阿永金浅滩的事件感到憎恶，并对其他类似的事态发展表示严重关切。这对我们两国之间的关系没有任何好处。"



杜特尔特还呼吁中国尊重规范海洋权益和海洋区域主权的1982年《联合国海洋法公约》，以及2016年的海牙仲裁法庭的裁决。2016年的海牙仲裁法庭宣布中国对南中国海的主权诉求基本无效。中国一直拒绝承认该裁决。杜特尔特说："我们必须充分利用这些法律工具，以确保南中国海依然是一个和平、稳定和繁荣的海洋"。



周一，菲律宾已重新派出两艘补给船，以便向驻扎在阿永金暗沙（中国称仁爱礁，西方称第二托马斯浅滩）的海军官兵提供给养。这些海军官兵驻守在一艘二战时期的老式军舰上。1999年，菲律宾故意让这艘军舰在此间搁浅，以宣示该国对这一浅滩的主权。中国船只则包围了这一浅滩，并要求菲律宾将这艘搁浅军舰拖走。

马来西亚首相沙比里（ Ismail Sabri Yaakob）也在讲话中谈到了海域主权问题。他表示："作为申索国，我们坚决认为必须根据公认的国际原则包括1982年联合国海洋法公约，和平及有建设性地解决与南中国海有关问题。 "马来西亚呼吁相关国家共同努力，维护南中国海的和平稳定和海上贸易路线的畅通无阻。沙比里强调："为此目的，相关各国应保持克制，不采取挑衅行动，避免使局势进一步激化和复杂化。

南中国海不仅是重要的海上交通要道，同时还拥有丰富的鱼产、天然气和石油资源。中国通过在这一海域修建人工岛及其他军事设施，宣示主权。借助强大的海军、海警及民兵力量，中国还经常干扰邻国在各自专属经济海域内的正常作业。美国及其盟友派遣军舰进入该海域，也会招致中国方面的强烈反对。

中国和东盟国家一直在就制定南中国海行为准则展开谈判，但谈判近来未能取得任何进展。中国是东盟国家最重要的市场，同时也是东盟国家重要的投资国，因此，东盟国家一直避免得罪北京。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

