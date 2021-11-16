中国承诺东盟“不会以大欺小”

尽管围绕南中国海的主权纠纷接连不断，中国党和国家领导人习近平仍在周一表示，中国“绝不寻求霸权，更不会以大欺小。”
（德国之声中文网）中国党和国家领导人习近平是在中国-东盟建立对话关系30周年视频纪念峰会上发表上述讲话的。中国一直在努力打消各邻国对其扩张行为的担忧。中国对几乎整个南中国海提出主权诉求，因而同马来西亚、越南、文莱和菲律宾等国存在领海纠纷。
中国官方的新华社援引习近平讲话报道称，"中方坚决反对霸权主义和强权政治，愿同周边邻国长期友好相处，共同维护地区持久和平。"
习近平发表上述讲话前数天，中国海警船阻拦两艘菲律宾船只前往南沙群岛有争议岛屿。中方在行动中动用了水炮，菲律宾船只最终被迫折返。
菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte)在峰会发言中强调了这一事件，并使用了菲律宾方面对该争议岛屿的名称。他说："我们对最近发生在阿永金浅滩的事件感到憎恶，并对其他类似的事态发展表示严重关切。这对我们两国之间的关系没有任何好处。"
杜特尔特还呼吁中国尊重规范海洋权益和海洋区域主权的1982年《联合国海洋法公约》，以及2016年的海牙仲裁法庭的裁决。2016年的海牙仲裁法庭宣布中国对南中国海的主权诉求基本无效。中国一直拒绝承认该裁决。杜特尔特说："我们必须充分利用这些法律工具，以确保南中国海依然是一个和平、稳定和繁荣的海洋"。
周一，菲律宾已重新派出两艘补给船，以便向驻扎在阿永金暗沙（中国称仁爱礁，西方称第二托马斯浅滩）的海军官兵提供给养。这些海军官兵驻守在一艘二战时期的老式军舰上。1999年，菲律宾故意让这艘军舰在此间搁浅，以宣示该国对这一浅滩的主权。中国船只则包围了这一浅滩，并要求菲律宾将这艘搁浅军舰拖走。
马来西亚首相沙比里（ Ismail Sabri Yaakob）也在讲话中谈到了海域主权问题。他表示："作为申索国，我们坚决认为必须根据公认的国际原则包括1982年联合国海洋法公约，和平及有建设性地解决与南中国海有关问题。 "马来西亚呼吁相关国家共同努力，维护南中国海的和平稳定和海上贸易路线的畅通无阻。沙比里强调："为此目的，相关各国应保持克制，不采取挑衅行动，避免使局势进一步激化和复杂化。
南中国海不仅是重要的海上交通要道，同时还拥有丰富的鱼产、天然气和石油资源。中国通过在这一海域修建人工岛及其他军事设施，宣示主权。借助强大的海军、海警及民兵力量，中国还经常干扰邻国在各自专属经济海域内的正常作业。美国及其盟友派遣军舰进入该海域，也会招致中国方面的强烈反对。
中国和东盟国家一直在就制定南中国海行为准则展开谈判，但谈判近来未能取得任何进展。中国是东盟国家最重要的市场，同时也是东盟国家重要的投资国，因此，东盟国家一直避免得罪北京。
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菲律宾指责中国海警对两艘前往南中国海第二托马斯礁的补给船发射水炮，菲国外交部长洛钦表示，已经“以最强烈的措辞”向中国驻马尼拉大使抗议，称其 "威胁到菲律宾和中国的特殊关系"，中方目前尚未对此作出回应。