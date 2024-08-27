中国承认95岁天主教“地下主教”

在中国，所谓天主教地下教会的处境糟糕，面临政府的报复和迫害。梵蒂冈正试图在有争议的接触中与北京改善关系，现在显然已初步取得成果。

（德国之声中文网）周二（8月27日），中国政府正式承认95岁的石洪祯为天津教区主教。梵蒂冈发表声明称，教廷对对这一事态发展感到满意，这是教廷与中国政府长期对话的积极成果。

自2018年起，梵蒂冈与北京之间有一项临时秘密协议，对中国天主教主教的任命程序作出规定。这一程序原则上必须在中国与教廷共同协商下进行。然而，中方并不总是遵守此规定。该协议已被两次延长，预计今年秋季将再次续签。

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中国的天主教会以 “爱国会 ”的形式存在，而 “爱国会 ”受到共产党的强烈影响，所谓的地下教会则遭受迫害。批评者指出，协议并没有改善地下天主教徒的处境，反而使其更加恶化。教宗方济各本人多次向中国发出积极信号，也表示愿意前往中国。

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据德国天主教通讯社报道，高龄95岁、多年来生活在软禁之中的主教石洪祯获得承认，有可能是梵蒂冈多次尝试和解的结果。石洪祯实际上自2019年起已担任天津教区主教，该教区约有56000名信徒。过去近40年间，石洪祯曾以所谓的助理主教身份协助其前任李思德主教管理教区。

据媒体报导，在李思德主教于2019年去世后，北京要求石洪祯参加爱国会，以便能够继承主教权。 1982 年由地下主教秘密祝圣的石洪祯拒绝了政府的要求。2022 年，梵蒂冈代表团访问天津教区，与政府代表举行了会谈，并会见现已被承认的地下主教石洪祯。



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（天主教通讯社）

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