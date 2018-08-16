中国找世贸救急 美国再拟反补贴税

(德国之声中文网) 中国在周一(27日)正式诉诸世界贸易组织的争端解决机制，要求与美国就价值160亿美元中国商品加征关税的做法，展开60天的磋商。

4月，因应美国以保护知识产权为由向340亿商品开征关税，中国就曾经用此方法向世界贸易组织寻求60天磋商。 若两国磋商不成，案件会交付世界贸易组织的中立小组进行裁决。

这次中美都为了关税告上WTO。 世贸组织决定受理之后，会分案处理。 如果确定个别案件中所征收的关税违反自由公平贸易规定，将评估个别损失，计算关税和报复性关税是否合理。 但是处理过程旷日费时，可能来回超过数年。

可能采取反补贴措施

双方争端未解，美国商务部又有新动作: 周一，该部门宣布他们决定对补贴58.75%-172.51%之间的中国产轮铁圈进行初步抵制措施，也将课征关税。 美国2017年从中国进口的轮铁圈约价值3.88亿美元。

美国商务部是在接到美国企业申诉之后展开调查，而预计在明年1月7日会发表最终决定。

7月份，价值340亿美元的中国对美出口商品被征收25%的特别关税；8月，另外160亿美元的中国商品被征收25%的惩罚性关税，综合已经有500亿美元的商品在关税列表上。

美国正在针对下一波对中国开征的价值2000亿美元商品关税举行听证会，考虑将惩罚性关税由原定的10%提高至25%。

针对这波关税威胁，中国放话将对价值60亿的美国商品课税，作为回击。

法官任期届满成为新问题

与此同时，世界贸易组织的上诉机构也面临到人事问题。

其中一位法官斯旺森 (Shree Baboo Chekitan Servansing)任期至9月30日止。

上诉机关的法官常设7人，目前因美国杯葛新法官遴选，只剩下4人。 一旦斯旺森离职，只剩下3人。 通常上诉机关至少要有3人才能运作。

根据一份非公开谈话的草稿，美国的世界贸易组织大使谢伊 (Dennis Shea)已经表明立场，不会支持斯旺森连任。

有意见批评美国是在慢性扼杀上诉机关。

眼看明年十二月又有一名法官的任期届满，若到时候还没有新法官加入，上诉机关就会因人数不足瘫痪。

谢伊说，美国一向认为上诉机关的职权已经超越了设立时的初衷，谴责他们「持续捞过界」。 他说，在补贴和反倾销等事务上面做出裁决，明显限缩了美国为了伸张公共利益、保护国家劳工而决策的能力。

罗法/夏立民 (美联社)